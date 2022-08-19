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لهذه الأسباب يرفض بايرن ميونخ التعاقد مع رونالدو!

19
AUGUST
2022
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لا يزال اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” يبحث عن نادٍ ينضم إليه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، البطولة التي يغيب عنها “الشياطين الحمر”.

في هذا الإطار، عدّد المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم “جوليان ناغلسمان” الأسباب التي تمنع ناديه من التعاقد مع النجم البرتغالي، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول انتقال رونالدو (37 عاما) إلى صفوف أحد عملاقي الدوري الألماني، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، وهو ما نفاه مسؤولي الناديين مرارًا.

وردّ ناغلسمان خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الجمعة، على سؤال حول رأيه في احتمالية انتقال رونالدو إلى دورتموند، قائلا: “بكل أمانة، لست مهتمًا بذهابه إلى هناك، كما أنه يرتبط بعقد مع المان يونايتد”.

وأشاد المدرب الألماني الشاب برونالدو، قائلا: “إنه لاعب عظيم واعتاد تسجيل الأهداف بغزارة، وأعتقد أنه سيواصل فعل ذلك”.

الى ذلك، علّل ناغلسمان أسباب عدم تحرك بايرن ميونخ نحو رونالدو بقوله: “لم يعد كريستيانو بعمر صغير، كما أنه يحصل على أموال طائلة، ولا أتصور أن تتمكن أندية البوندسليغا من تحمل راتبه السنوي”.

وأشار مدرب الفريق البافاري إلى أن “كل ناد يعلم أنه لاعب رائع حقا ويسجّل الكثير من الأهداف، ويبيع الكثير من القمصان”، مضيفًا “لكنه يجلب لك في الوقت ذاته المزيد من الضغط، وعليكم التوجه بالسؤال لوكيله “خورخي مينديز”، فهو لديه الكثير عن ذلك”.

يُذكر أن جوليان ناغلسمان (35 عاما) سبق له وهو يتولى تدريب لايبزيغ الألماني، الاعتراف برغبته في تدريب كريستيانو رونالدو يوما ما.

روسيا اليوم
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