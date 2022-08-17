أكثر من 150 لاعب ولاعبة من 13 نادي ... هكذا أتت ينتائج كأس لبنان للريشة الطائرة 2022

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اختتم الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة كأس لبنان لعام 2022 بمشاركة أكثر من 150 لاعب ولاعبة من 13 نادي اتحادي (مون لا سال، الجمهور، البرج عينطورة، هوبس المتن، سكوادرا، هوبس بيروت، فرست بيروت، التحرير، 1875، مبرة الخيام، قصير، شمران والدوير) حيث أقيمت المباريات على ملاعب نادي الهوبس حازمية وقسمت على ثلاثة أيام بحضور رئيس الاتحاد اللبناني نائب رئيس الاتحاد الدولي جاسم قانصوه وجميع أعضاء الاتحاد.

أشرف على البطولة أمين سر الاتحاد مشرف التطوير في منطقة غرب أسيا بول روكز وعاونه كل من الحكم العام عضو الاتحاد غالب فقيه وقاد المباريات الحكام: " علي شهلا، فاطمة فقيه، علي بنات وأنطوني بيطار"، كما خضع 15 حكم متدرب لاختبارعملي خلال المسابقة.

النتائج أتت على الشكل التالي:

* ذكور ما دون ال 11 سنة:

-مركز أول: شربل مسلم (1875)

-مركز ثاني: أندرو مخيبر (1875)

-مركز ثالث: سافيو طوق (مون لا سال)

كريم ألاجاتي (هوبس بيروت)

* ذكور ما دون ال 13 سنة:

-مركز أول: رالف أبي حنا (مون لا سال)

-مركز ثاني: جاد الشيخ حسين ( هوبس بيروت )

-مركز ثالث: ألكس أبي حنا (مون لا سال)

ماثيو ربيز (جمهور)

*اناث ما دون ال 13 سنة:

-مركز أول: سارا ماريا حلو (1875)

-مركز ثاني: تمار كزما (هوبس بيروت)

-مركز ثالث: أنجي بدر (مون لا سال)

فالن شويري (1875)

*ذكور ما دون ال 15 سنة:

-مركز أول: روبن شويري (1875)

-مركز ثاني: كارل سلوم (1875)

-مركز ثالث: جاد فرح (هوبس متن)

رين مسعود (مون لا سال)

*اناث ما دون ال 15 سنة:

-مركز أول: ريبيكا عبدو (مون لا سال)

-مركز ثاني: لوسيندا خوري (مون لا سال)

-مركز ثالث: ماريا كريستينا بو نصار (1875)

كارين غبريل (فرست بيروت)

*ذكور ما دون ال17عاماً:

-مركز أول: رفائيل رنو (الجمهور)

-مركز ثاني: أوليفر خوري (مون لا سال)

-مركز ثالث: جو روفاييل (1875)

الايس حداد (1875)

*اناث ما دون ال 17 عاما":

-مركز أول: زينا كزما (هوبس بيروت)

-مركز ثاني: لين جبور (مون لا سال)

-مركز ثالث: سيلين بدر (مون لا سال)

سيلين خليل (هوبس متن)



*ذكور ما دون ال 19عاماً:

-مركز أول: باولو قايم (مون لا سال)

-مركز ثاني: ألكس حسيني (مون لا سال)

-مركز ثالث: مارك دحداح (مون لا سال)

أنطوني رنو (جمهور)

*اناث ما دون ال 19 سنة:

-مركز أول: ميرا أغا (فيرست بيروت)

-مركز ثاني: سارا أبي غصن (1875)

-مركز ثالث: سيلينا شلهوب (برج عينطورة)

ماري كلير كرم (الجمهور)

*الفئة المفتوحة:

1-ذكور:

-مركز أول: كريستوف أبي يونس (مون لا سال)

-مركز ثاني: باولو قايم (مون لا سال)

-مركز ثالث: أوليفر خوري (مون لا سال)

ألكس حسيني (مون لا سال)

2-اناث:

-مركز أول: زينا كزما (هوبس بيروت)

-مركز ثاني: ميرا أغا (فيرست بيروت)

-مركز ثالث: جنيفر خليفة (مون لا سال)

لين جبور (مون لا سال)

وفي الختام تم توزيع الميداليات على الفائزين والفائزات وتم التقاط الصور التذكارية بحضور أعضاء