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رونالدو يهاجم الإعلام: 5 أخبار صحيحة فقط من أصل 100

17
AUGUST
2022
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هاجم أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو وسائل الإعلام، متهما إياها بنشر الأكاذيب بشأن مستقبله الذي يبدو غامضا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.


وتعهد رونالدو (37 عاما) بكشف الحقيقة خلال مقابلة ستنشر خلال أسبوعين، حسبما قال النجم البرتغالي في تعليق على منصة "إنستغرام".

وبدأ رونالدو احتياطيا في خسارة مانشستر يونايتد أمام برايتون بافتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخوض المباراة الثانية أمام برينتفورد أساسيا ليتجرع فريقه هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة.
وقال صاحب الكرات الذهبية الخمس إنه "يحتفظ بـ100 خبر نشر عنه خلال الأشهر الأخيرة، 5 منها فقط كانت صحيحة"، موضحا أن الجميع "سيعرف الحقيقة خلال أسبوعين. وسائل الإعلام تكذب".

ويأتي تعليق رونالدو وسط تكهنات بإمكانية رحيله عن "أولد ترافورد" خلال الأسبوعين المتبقيين في فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لرؤية المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد إيريك تن هاغ.

ويسعى اللاعب الفذ للمشاركة في دوري أبطال أوروبا التي فشل فريقه في التأهل لها، حيث يكتفي مانشستر يونايتد هذا الموسم بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي.

وبعد عودته مجددا إلى مانشستر يونايتد في أعقاب ارتداء قميصي ريال مدريد الإسباني ثم يوفنتوس الإيطالي، سجل رونالدو للفريق الإنجليزي 24 هدفا الموسم الماضي في جميع المسابقات.

ويواجه مانشستر يونايتد ليفربول مساء الإثنين، حيث يبحث الفريق عن فوز هو في أمس الحاجة إليه.

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