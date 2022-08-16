living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفيفا يلغي مباراة البرازيل والأرجنتين ويفرض غرامة على الفريقين

16
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلغاء المباراة المعلقة بين البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

جاء ذلك بعد توصل اتحادي كرة القدم في البلدين لاتفاق مع الفيفا لإلغاء المباراة، بحسب "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.

ووافق المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني على دفع غرامة لعدم لعب المباراة المؤهلة التي كانت قد أوقفت بعد انطلاقها بوقت قصير في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما اقتحم مسؤولون صحيون برازيليون الملعب وقالوا إن 4 لاعبين من الأرجنتين خرقوا بروتوكولات مكافحة كورونا.
كان الفيفا يرغب في إقامة المباراة الشهر المقبل على الرغم من أنها لم تعد ضرورية بعد تأهل المنتخبين لكأس العالم في قطر.
في البداية فرض الفيفا غرامة على هيئات كرة القدم في كلا البلدين وطالب بلعب المباراة.
رفع الاتحاد البرازيلي والاتحاد الأرجنتيني القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي، حيث اتفقت الأطراف الثلاثة على الصفقة لإلغاء المباراة.

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout