الفيفا يلغي مباراة البرازيل والأرجنتين ويفرض غرامة على الفريقين

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلغاء المباراة المعلقة بين البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

جاء ذلك بعد توصل اتحادي كرة القدم في البلدين لاتفاق مع الفيفا لإلغاء المباراة، بحسب "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.

ووافق المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني على دفع غرامة لعدم لعب المباراة المؤهلة التي كانت قد أوقفت بعد انطلاقها بوقت قصير في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما اقتحم مسؤولون صحيون برازيليون الملعب وقالوا إن 4 لاعبين من الأرجنتين خرقوا بروتوكولات مكافحة كورونا.

كان الفيفا يرغب في إقامة المباراة الشهر المقبل على الرغم من أنها لم تعد ضرورية بعد تأهل المنتخبين لكأس العالم في قطر.

في البداية فرض الفيفا غرامة على هيئات كرة القدم في كلا البلدين وطالب بلعب المباراة.

رفع الاتحاد البرازيلي والاتحاد الأرجنتيني القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي، حيث اتفقت الأطراف الثلاثة على الصفقة لإلغاء المباراة.