بالفيديو- اشتباك عنيف بين كونتي وتوخيل والحكم يطردهما!

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اندلع اشتباك حاد بين مدربي تشيلسي وتوتنهام، الإيطالي أنطونيو كونتي، والألماني توماس توخيل، في المباراة التي جمعت فريقيهما اليوم الأحد لحساب الجولة الثانية من منافسات "البريمرليغ".

وانتهت المباراة، التي احتضنها ملعب "ستامفورد بريدج"، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.

وشهدت الدقيقة الـ68 من المواجهة شجارا قويا بين مدربي الفريقين، إثر تسجيل هويبيرغ هدف تقليص الفارق لتوتنهام.

وكان كونتي يحتفل بطريقة جنونية بالهدف، مما جعل توخيل يدخل معه في تدافع وتراشق قوي، رصدته كاميرا المباراة وعدسات المصورين.

وبعد نهاية المباراة، صافح كونتي نظيره توخيل إلا أن الأخير بدا غاضبا كون الإيطالي لم ينظر إليه ما أدى إلى مشادة بينهما مرة أخرى ليشهر الحكم بطاقة حمراء في وجهيهما.

المصدر: وكالات