رونالدو يعرض خدماته على قطبي ميلانو.. كيف كان الرد؟

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لم يجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، طريقة مثالية لمغادرة قلعة "أولد ترافورد" حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحاول "الدون" الانتقال إلى فريق يشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وربما زادت النتائج السلبية لليونايتد في بداية الدوري الإنكليزي، بعد أن تعرض لهزيمتين، آخرها كان برباعية أمام بورنموث، من رغبته في الخروج

ووفقا لتقرير "ذا صن" الأحد، فإن رونالدو عرض خدماته على قطبي ميلان، إنتر وإي سي ميلان، هذا الصيف، لكن الفريقين رفضا التعاقد معه.

واستعاد إنتر خدمات الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو، كما يملك في خطه الأمامي النجمين لوتارو مارتينيز وإدين دزيكو، بينما يملك أبطال الدوري الإيطالي أنتي ريبيتش وأوليفييه جيرو وديفوك أوريغي، والنجم زلاتان إبراهيموفيتش.

وارتبط رونالدو بالانتقال إلى تشلسي وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وسبورتنغ لشبونة، لكن كل مساعيه لم تؤتِ ثمارها، وهكذا ومع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع على إغلاق الميركاتو الصيفي، يبدو أن الأمور تزداد صعوبة على النجم المتوج بخمس كرات ذهبية