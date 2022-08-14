living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو يعرض خدماته على قطبي ميلانو.. كيف كان الرد؟

14
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم يجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، طريقة مثالية لمغادرة قلعة "أولد ترافورد" حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحاول "الدون" الانتقال إلى فريق يشارك في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وربما زادت النتائج السلبية لليونايتد في بداية الدوري الإنكليزي، بعد أن تعرض لهزيمتين، آخرها كان برباعية أمام بورنموث، من رغبته في الخروج
ووفقا لتقرير "ذا صن" الأحد، فإن رونالدو عرض خدماته على قطبي ميلان، إنتر وإي سي ميلان، هذا الصيف، لكن الفريقين رفضا التعاقد معه.

واستعاد إنتر خدمات الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو، كما يملك في خطه الأمامي النجمين لوتارو مارتينيز وإدين دزيكو، بينما يملك أبطال الدوري الإيطالي أنتي ريبيتش وأوليفييه جيرو وديفوك أوريغي، والنجم زلاتان إبراهيموفيتش.

وارتبط رونالدو بالانتقال إلى تشلسي وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وسبورتنغ لشبونة، لكن كل مساعيه لم تؤتِ ثمارها، وهكذا ومع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع على إغلاق الميركاتو الصيفي، يبدو أن الأمور تزداد صعوبة على النجم المتوج بخمس كرات ذهبية

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout