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من هو اللاعب الأوفر حظا لنيل الكرة الذهبية؟

13
AUGUST
2022
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بعد أن ظل حاضرا بها لمدة 16 عاما، يغيب ميسي (35 عاما) عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022 بعدما قدم موسما أقل من عادي مع نادي العاصمة باريس الذي انتقل إليه العام الماضي قادما من النادي الكاتالوني. ومنذ رحيله عن النادي الكاتالوني في صيف عام 2021، لم يتمكن ميسي من ترك بصمته كأحد أفضل اللاعبين على مر التاريخ مع النادي الباريسي. كما غاب عن القائمة زميل ميسي في سان جرمان، البرازيلي نيمار، الذي سجل 13 هدفا في 28 مباراة بينما تواجد زميلهما المهاجم الفرنسي كيليان مبابي. ويُعد مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة بعدما قاد النادي الملكي إلى لقبه الرابع عشر في دوري الأبطال محرزا 15 هدفا في المسابقة القارية.
لأول مرة منذ 16 عاما، غاب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، عن قائمة المرشحين الـ30 لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، فيما يعتبر مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيمة الأوفر حظا للفوز الجائزة.

وكان ميسي، الفائز بالجائزة العام الماضي، الحاضر الدائم في قائمة المرشحين منذ عام 2006 إذ تواجد بين الثلاثة الأوائل باستمرار منذ عام 2007، باستثناء عام 2018.

وتُوج نجم برشلونة الإسباني السابق بالجائزة سبع مرات وهو رقم قياسي متقدما على منافسه الأبرز تاريخيا البرتغالي كريستيانو رونالدو (5) الذي ورد اسمه بالرغم من موسمه الماضي المخيب بعد عودته إلى فريقه القديم-الجديد مانشستر يونايتد الإنكليزي، حيث فشل في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب ميسي (35 عاما) عن قائمة المرشحين لجائزة عام 2022 بعدما قدم موسما أقل من عادي مع نادي العاصمة باريس الذي انتقل إليه العام الماضي قادما من النادي الكاتالوني، كلله بالفوز بلقب الدوري.

كما أسهم التعديل على نظام اختيار الأسماء في الجائزة بإقصاء البرغوث الأرجنتيني، إذ لم تعد الجائزة تعترف بأفضل لاعب على مدار العام التقويمي.

بدلا من ذلك، باتت تعتمد على إحصائيات الموسم من خلال "الأداء الفردي" و"الشخصية الحاسمة والمثيرة للإعجاب" للمرشحين، وفقا للمعايير.

ومنذ رحيله عن النادي الكاتالوني في صيف عام 2021، لم يتمكن ميسي من ترك بصمته كأحد أفضل اللاعبين على مر التاريخ، مع النادي الباريسي الباحث باستمرار عن التتويج بلقب المسابقة القارية الأم إذ أقصي من ثمن النهائي على يد ريال مدريد الإسباني في طريق الأخير لإحراز اللقب.

واكتفى ميسي بتسجيل 11 هدفا في مختلف المسابقات مع سان جرمان، ما انعكس سلبا خلال اختيار مجلة "فرانس فوتبول" التي تنظم حفل الكرة الذهبية في 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

كذلك، غاب زميل ميسي في سان جرمان، البرازيلي نيمار، الذي سجل 13 هدفا في 28 مباراة عن القائمة الأولية بينما تواجد زميلهما المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

بنزيمة أبرز المرشحين للظفر بالكرة الذهبية

ويُعد مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة من أبرز المرشحين للفوز بجائزة هذا العام بعدما قاد النادي الملكي إلى لقبه الرابع عشر في دوري الأبطال محرزا 15 هدفا في المسابقة القارية.

ومن المتوقع أن يصبح بنزيمة خامس فائز فرنسي بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 84 و85)، جان-بيار بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998).

وأحرز المهاجم الفرنسي في موسم 2021-22، 44 هدفا في 46 مباراة مع نادي العاصمة الإسبانية وتُوج معه أيضا بلقب الدوري الإسباني ولاحقا في بداية الموسم الحالي بكأس السوبر الأوروبية بفوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-صفر.

ورفع بنزيمة مجموع أهدافه مع ريال إلى 324 هدفا بعد أن سجل أحد هدفي الفوز على فرانكفورت، ليتجاوز نجم الـ"ميرينغي" السابق الإسباني راوول غونزاليس في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، وبات يحتل المركز الثاني خلف البرتغالي رونالدو (450).

وضمن هذا السياق، صرح الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب ريال أن بنزيمة "في طريقه للفوز بجائزة الكرة الذهبية. هل هناك من شك؟ بالنسبة إلي، كلا".

واختير من ريال مدريد إلى جانب بنزيمة، كل من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، البرازيلي كازيميرو، الكرواتي لوكا مودريتش، المتوج بالجائزة عام 2018، البرازيلي فينيسيوس جونيور ولاعب تشلسي السابق الألماني أنتونيو روديغر.

أما ليفربول الإنكليزي، وصيف بطل دوري الأبطال (خسر أمام ريال صفر-1)، فقد سُمي منه سبعة لاعبين هم ترينت ألكسندر-أرنولد، الكولومبي لويس دياس، البرازيلي فابينيو، السنغالي ساديو مانيه (المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني)، الأوروغوياني داروين نونييس الذي انتقل للفريق الإنكليزي قبل أقل من شهرين، المصري محمد صلاح والهولندي فيرجل فان دايك.

ولدى السيدات، اختيرت 20 لاعبة ضمن قائمة المرشحات للفوز بالجائزة، فحظيت إنكلترا بثلاث مرشحات هن لوسي برونز، مايلي برايت وبيث ميد، هدافة كأس أوروبا الأخيرة التُي توج بها منتخب الأسود الثلاثة.

وتم ترشيح 4 لاعبات فرنسيات، فيما استُبعدت الإسبانية أليكسيا بوتياس، الفائزة عام 2021 والغائبة عن النسخة الأخيرة من كأس أوروبا إثر تعرضها لإصابة، في حين أدرج اسم النرويجية آدا هيغربيرغ، المتوجة بالنسخة الأولى في التاريخ عام
2018

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