كم تبلغ أرباح الفائز بلقب الدوري الإسباني؟

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انطلق، أمس الجمعة، الموسم الجديد من الدوري الإسباني بلقاء جمع أساسونا بضيفه أشبيلية وانتهى بفوز صاحب الضيافة بهدفين مقابل هدف.

ومع انطلاقة الليغا، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد الفائز بلقب الموسم الماضي وغريمه الأزلي برشلونة هما الأوفر حظا للفوز بلقب هذا الموسم وقد ينافسهما أتلتيكو مدريد بناء على النتائج التي حققها في المباريات الودية الاستعدادية.

وأحد الأسئلة العديدة التي طرحها المشجعون هو مقدار الأموال التي سوف يتلقاها بطل الدوري الإسباني، بالإضافة إلى كمية المبالغ التي سوف يحصل عليها عليها كل فريق يتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبناء على صفقة حقوق البث التلفزيوني، فإنه يجب توزيع نصف الأموال بالتساوي بين جميع الأندية العشرين المشاركة في مسابقة الليغا.

وأما النصف الآخر فسوف يقسم إلى قسمين، أحدهما يقوم على ما يسمى بالإرث الاجتماعي لكل ناد، أي فيما يتعلق بمبيعات التذاكر الموسمية، ومتوسط مبيعات شباك التذاكر خلال المواسم الخمسة الماضية، والمشاركة الفردية لكل ناد فيما يتعلق بإنشاء الموارد التي يمكن استخدامها في البث التلفزيوني.

وأما القسم الثاني فيعتمد على الترتيب النهائي للأندية في المسابقة، وبالتالي فسوف يحصل بطل الدوري على 17 في المائة من تلك الإيرادات بينما سوف يتبقى لصاحب المركز الأخير نحو على 0.25 في المائة.

وبين بين أفضل ثمانية متصدرين في الدوري، سوف يبلغ الفرق بين كل مركز حوالي 7 ملايين يورو.

وباستخدام 1.44 مليار يورو من حقوق البث التلفزيوني من موسم 2020/21 كمرجع، سيتم تقاسم النصف (722 مليون) بالتساوي بين الفرق العشرين.

ومن الـ 722 مليون المتبقية، يتم توزيع النصف عن طريق "الإرث الاجتماعي" والنصف الآخر (361 مليون) يتم توزيعه على أساس الترتيب النهائي، وبالتالي فإن بطل الدوري قد يحصل على 61 مليون يورو، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 54 مليون يورو.

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