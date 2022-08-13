living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيفا يؤكد الموعد: افتتاح المونديال في 20 تشرين الثاني

13
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقديم موعد انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، يوماً واحداً على أن تبدأ المنافسات في العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر بالمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور بعد أن كان الانطلاق الرسمي مقرراً في 21 منه. وأصدر فيفا بياناً جاء فيه «ستلعب قطر الدولة المضيفة ضد الإكوادور في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر لتكون المواجهة الوحيدة في اليوم الأول». وأضاف «تم تقديم المباراة الافتتاحية وحفل نهائيات كأس العالم على ملعب البيت، يوماً واحداً بعد قرار بالإجماع اتخذه مكتب مجلس فيفا». ويحافظ هذا التغيير على التقاليد المعهودة التي تقر بأن يكون أحد طرفي المباراة الافتتاحية هو المنتخب المستضيف أو حامل اللقب.

وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم.
كما تم تغيير موعد مباراة السنغال وهولندا المقررة أصلاً في 21 تشرين الأول/ نوفمبر في الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي، إلى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي في اليوم ذاته.
وقال فيفا بأنه «تم اتخاذ هذا القرار عقب تقييم تبعاته على المنافسات والجانب العملي من البطولة، بالإضافة إلى مشاورات معمقة واتفاق مع الجهات المعنية الرئيسية والدولة المستضيفة».
وأضاف الاتحاد الدولي: «سيتم إعلام أصحاب التذاكر عبر البريد الإلكتروني بهذين التغييرين على جدول المباريات، وستبقى تذاكرهم سارية بغض النظر عن التاريخ/ التوقيت الجديد للمباراة.

وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان رسمي دعمها للقرار الصادر بالإجماع عن مكتب مجلس الاتحاد الدولي مشيرة إلى أنها «تواصل العمل مع فيفا من أجل تيسير مهمة المشجعين الذين تأثروا بقرار تقديم موعد انطلاق البطولة».
يُذكر أنه لن يتم إجراء أي تغيير على تاريخ تسريح اللاعبين من طرف أنديتهم (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وتقام المباراة النهائية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout