رسميا.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

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أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية يوم الجمعة أسماء المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم.

وضمت القائمة النهائية 30 لاعبا وهم كالتالي:

1- ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

3- بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

4- لويس دياز (ليفربول)

5- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - برشلونة)

6- مايك ماينيان (ميلان)

7- هاري كين (توتنهام)

8- داروين نونيز (ليفربول)

9- فيل فودين (مانشستر سيتي)

10- ساديو ماني (ليفربول - بايرن ميونخ)

11- تيبو كورتوا (ريال مدريد)

12- رافائيل لياو (ميلان)

13- محمد صلاح (ليفربول)

14- كريستوفر نكونكو (لايبزيج)

15- جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)

16- رياض محرز (مانشستر سيتي)

17- هيونغ مين سون (توتنهام)

18- كاسيميرو (ريال مدريد)

19- فابينيو (ليفربول)

20- كريم بنزيما (ريال مدريد)

21- سيباستيان هالر (أياكس أمستردام)

22- لوكا مودريتش (ريال مدريد)

23- أنطونيو روديجر (ريال مدريد - تشيلسي)

24- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

25- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

26- دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)

27- فيرجيل فان دايك (ليفربول)

28- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

29- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

30- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي - (بروسيا دورتموند).

وقررت المجلة الفرنسية، عدم اقتران منافسات كأس العالم بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، حيث يعتمد التصويت فيها على الأداء خلال الموسم الكروي، بدءا من أغسطس 2021 إلى يوليو 2022، بدلا من السنة التقويمية كما كان متبعا من يناير إلى ديسمبر من نفس العام.

وسيعلن عن الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام في 17 أكتوبر القادم في باريس

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، قد توج بالجائزة لسنة 2021 للمرة السابعة في مسيرته (رقم قياسي)، ولكنه غاب عن القائمة النهائية لهذا العام نتيجة تراجع مستواه بعد انتقاله من برشلونة إلى سان جيرمان في الصيف الماضي.