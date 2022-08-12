تعرف على أسرع 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم

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نشر موقع "أوكو خبر" التركي تقريرا استعرض قائمة بأسرع 10 لاعبين في عالم كرة القدم.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته ''عربي21''، إن كرة القدم رياضة تتطلب السرعة والقوة والفطنة وهي مميزات من الصعب على جميع اللاعبين الجمع بينها. وفيما يلي قائمة بأسرع عشرة لاعبي كرة قدم في التاريخ.

ليونيل ميسي

ليونيل أندريس ميسي لاعب خط وسط-مهاجم من مواليد 1987. وقد كان في السابق في نادي برشلونة الإسباني وهو يلعب حاليًا في باريس سان جيرمان الفرنسي. يُعتبر ميسي أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية على الإطلاق، ورغم ببنيته الجسدية الضعيفة نسبيا وقامته القصيرة إلا أنه يذهل الجمهور بسرعته وذكائه الفني وحركاته الجمالية في اللعبة. ووفقًا للخبراء، فإن مسافة 4.5 متر تكفي لميسي للوصول إلى السرعة القصوى بسرعة 32.5 كيلومتر في الساعة.

ثيو والكوت

يلعب ثيو والكوت حاليًا مع إيفرتون، وهو لاعب كرة قدم إنجليزي من مواليد 1989. يتذكر الجميع والكوت، الذي يمكنه اللعب في مواقع الهجوم والجناح، من سباقاته السريعة في فريقه السابق نادي أرسنال.

ويعتبر والكوت أحد أصغر اللاعبين الذين شاركوا في المنتخب الإنجليزي، وتقدر سرعته 32.7 كيلومتر في الساعة.

آرون لينون

آرون لينون لاعب لاعب جناح في نادي بيرنلي الإنجليزي، ولد سنة 1987. وكان أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي عندما لعب مع نادي توتنهام، بسرعة تصل إلى 33.8 كيلومتر في الساعة.

بيير إيمريك أوباميانغ

أوباميانغ هو اللاعب السابق لنادي أرسنال بينما يلعب حاليا لصالح نادي برشلونة. هو لاعب كرة قدم فرنسي من مواليد الغابون 1989، وقد فضل منتخب الغابون بدلاً من المنتخب الفرنسي.

حطم أوباميانغ، الذي يلعب في منطقة الهجوم، الأرقام القياسية للسرعة أثناء لعبه مع فريقه الأولي دورتموند، وحاز على جائزة الحذاء الذهبي بسرعة 34.6 كيلومتر في الساعة. بهذه السرعة والقوة، يخلق أوباميانغ صعوبات كبيرة لدفاع الفريق المنافس.

أنطونيو فالنسيا

يُعرف لويس أنتونيو فالنسيا موسكويرا بأنه أسرع لاعب في العالم في موسم 2015-2016، وهو من مواليد 4 أغسطس/آب 1985. فالنسيا لاعب كرة قدم إكوادوري معتزل، لعب مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من 2009 حتى 2019. المركز الرئيسي للاعب كان الظهير الأيمن، وأعلى سرعة تم قياسها عندما كان يلعب مع منتخبه الإكوادوري هي 35.1 كيلومتر في الساعة.

يورغن دام

وُلد اللاعب المكسيكي-الألماني يورغن دام سنة 1992، وهو لاعب مركزه الجناح الأيمن ومهاجم في فريق أتلانتا يونايتد. ويقارن يورغن دام مع غاريث بيل من حيث السرعة التي تقدر بـ 35.5 كيلومتر في الساعة.

أورلاندو بيري

أورلاندو بيري هو لاعب جناح أيمن أمامي في نادي فلامنغو، وهو لاعب كرة قدم كولومبي من مواليد 1991. ويعد أورلاندو بريو قادرا على الركض لمسافة 15 مترًا في أقل من ثانيتين. وتبلغ سرعته 36 كيلومتر في الساعة.

غاريث بيل

غاريث بيل، الذي يلعب في صفوف ريال مدريد الإسباني بمركز الجناح الأمامي، لاعب كرة قدم من ويلز ولد سنة 1989. وتعد مراوغته المذهلة على حساب داني ألفيش في مباراتهم ضد برشلونة في كأس إسبانيا شهادة على مدى سرعته. وأعلى سرعة يمكن قياسها لغاريث بيل هي 36.9 كيلو متر في الساعة.

آريين روبن

آريين روبن لاعب كرة قدم هولندي من مواليد 1984، لعب لعدة أندية أوروبية أبرزها ريال مدريد بايرن ميونخ وتشيلسي، واعتزل لاحقًا من مسيرته الكروية الرائعة. كان يلعب في مواقع الجناح الأيمن والأمامي. ويعد تغلّبه على سيرجيو راموس في مباراة هولندا وإسبانيا في كأس العالم 2014 شهادةً على مدى سرعته البالغة 37 كيلومتر في الساعة.

كريستيانو رونالدو

يعد رونالدو من بين أفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق، وهو لاعب برتغالي من مواليد 1985. حطّم رونالدو جميع الأرقام القياسية تقريبًا طوال مسيرته مقارنةً بميسي. هذا اللاعب الذي يلعب في مواقع الجناح الأمامي والأيسر، لعب مع أكبر الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد. بفضل عمله الدؤوب ومهاراته حطّم رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا الرقم القياسي لأريين روبن في المباراة الدولية بين البرتغال وإسبانيا بسرعة 38.6 كيلومتر في الساعة.