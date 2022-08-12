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سترلينغ: لهذا السبب رحلت عن "السيتي" و"تشلسي" صمم لأجلي

12
AUGUST
2022
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قال رحيم سترلينغ إن ناديه الجديد تشيلسي يناسبه تماما ويشعر أنه "صمم خصيصا من أجله" بسبب التطور الذي حققه الفريق تحت قيادة المدرب توماس توخيل ولأن الذهاب إلى هناك يمنحه الفرصة لإعادة الاتصال بجذوره اللندنية.


وانضم مهاجم إنجلترا، البالغ عمره 27 عاما، من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي ليصبح أول صفقة لتشيلسي تحت قيادة الملاك الجدد بقيادة تود بولي.

وقاد توخيل، الذي تولى المسؤولية في ستامفورد بريدج في يناير 2021، تشيلسي للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى لقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقب لكأس الرابطة.

وفي حديث للصحفيين، يوم الخميس، قال سترلينغ: "كان أمامي بعض الخيارات الأخرى لكن تشيلسي صمم خصيصا لتحقيق أهدافي الشخصية. يحمل الكثير من المعاني لأسرتي وجذوري".

وأضاف: "بلغ النادي نهائي بطولة أربع أو خمس مرات في السنوات القليلة الماضية. يظهر هذا مدى التنافسية التي يتمتع بها تشيلسي وبعد الوصول الملاك الجدد كان هذا الانتقال منطقيا".
وانتقل سترلينغ، الذي نشأ في شمال غرب لندن، إلى أكاديمية ليفربول من كوينز بارك رينجرز في 2010 عندما كان يبلغ من العمر 15عاما وبدأ مسيرته الكروية في ميرسيسايد قبل أن ينتقل إلى سيتي في 2015.

وحول ذلك قال سترلينغ: "ذهبت إلى ليفربول وأظهرت قدراتي. ذهبت إلى سيتي وعشت الحلم. الآن أعود إلى لندن في كامل النضج. أشعر أنني قطعت الرحلة كاملة"، وفقما نقلت "رويترز".

ورسخ سترلينغ مكانته في الخط الأمامي لسيتي حيث سجل 131 هدفا في 339 مباراة وفاز بلقب الدوري وكأس الرابطة أربع مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.
ومع ذلك، كان وقت لعبه محدودا في الموسم الماضي وقال إنه لا يستطيع تحمل "إضاعة الوقت" في محاولة الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية.

وأوضح: "كل إنسان يكافح لتحقيق النجاح. لدي الكثير من الذكريات واللحظات الرائعة في مشواري مع سيتي. رغم وصولي إلى قمة مستواي لم أكن أشارك بانتظام وهو أمر لا يمكنني قبوله. في مثل هذه المواقف يتعين عليك اتخاذ القرار الصحيح لنفسك ولعائلتك".

وسيستضيف تشيلسي، الذي بدأ مشواره في الدوري بالفوز 1-صفر على مضيفه إيفرتون، توتنهام هوتسبير يوم الأحد.

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