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صخرة الدفاع ينكسر.. لكن يصمد براتب مخفَّض

11
AUGUST
2022
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أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن “جيرارد بيكيه”، مدافع برشلونة، وافق على تخفيض راتبه، من أجل البقاء حتى نهاية عقده مع البلوجرانا.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن وكيل بيكيه والمسؤولين في برشلونة يعملون للوصول إلى اتفاق لتخفيض راتبه، وصياغة عقد جديد لمدة عامين.

وقالت الصحيفة: “بيكيه كان أول من اتخذ هذه الخطوة العام الماضي، وبفضل هذا التحرك قام برشلونة بتسجيل الصفقات الجديدة وقتها ممفيس ديباي وإريك جارسيا”، مشيرةً الى أنّ “بيكيه اقترح اللعب مجانا لبرشلونة خلال السنوات المتبقية في عقده، وتم إبلاغ رئيس النادي “خوان لابورتا”، لكن إدارة البارسا شكرت بيكيه على هذه اللفتة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بما أنّ صيغة اللعب بدون مقابل غير قابلة للتطبيق من الناحية القانونية، اتفق الطرفان على أن يستمر بيكيه لعامين ولكن براتب أقل بكثير مما يحصل عليه.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أوضحت أن العملاق الكتالوني يتفاوض على عقد جديد مع جيرارد بيكيه، البالغ من العمر 35 عاما، وهي صفقة ستشمل تخفيضًا جذريا في الراتب وستستمر حتى العام 2024.

ونوّهت إلى أن المدافع المخضرم والقائد الثاني للفريق كان منفتحًا خلال المفاوضات وتقبل بشكل مبدئي فكرة تخفيض راتبه.

بدورها، ذكرت إذاعة “كوب” الإسبانية أن برشلونة كان واضحًا بأن تجديد عقود حارس المرمى، تير شتيغين، ولاعبي خط الوسط كليمون لينغليت وفرينكي دي يونغ كانت باطلة.

وأوضح التقرير أن عقود الأربعة تضاعفت فيها رواتبهم، إذ تواصل النادي معهم جميعا، لكن بيكيه فقط هو من أعلن أنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد.

 

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