رونالدو يثير غضب لاعبي اليونايتد بسلوكه

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ازداد غضب لاعبي مانشستر يونايتد، من تصرفات البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي مازالت الشكوك تحوم حول مصيره مع "الشياطين الحمر" في ظل رغبته بالرحيل خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يفضل عدد من اللاعبين أن يرحل رونالدو عن الفريق، بدلا من الوصول إلى الطريق الحالي، المسدود بينه وبين النادي.

وازداد الغضب لدى عدد من لاعبي مانشستر يونايتد من موقف رونالدو وسلوكه تجاه النادي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن رونالدو يمتلك حلفا بالفعل من اللاعبين في الفريق، إلا أن هناك العديد من اللاعبين الآخرين الذي بدأوا يشعرون بالضجر الشديد من طريقة تعامله.

ويريد رونالدو مغادرة مانشستر يونايتد بعد 12 شهرا فقط من انضمامه للفريق، إلا أن الشياطين الحمر يرفضون رحيله.

ويرى رونالدو أن لديه اتفاق ودي مع الإدارة، أنه في حال فشل اليونايتد في التأهل لدوري الأبطال، سيتم السماح له بالرحيل، إلا أن مانشستر يونايتد يرفض بيعه.

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