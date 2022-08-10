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تغيير موعد انطلاق كأس العالم 2022..؟

10
AUGUST
2022
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نقلت وكالة "الأسوشيتد برس" عن مصدر مطلع قوله، إن هناك اقتراحا يدرسه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لانطلاق كأس العالم القادمة 2022 قبل يوم من الموعد المقرر.

ووفق المصدر الذي لم تكشف عن "الأسوشيتد برس"، فإن "الفيفا" يدرس خطة للسماح للدولة المضيفة باللعب مع الإكوادور في 20 نوفمبر.

وبحسب المصدر، فإن القرار قد يتخذ في غضون أيام من لجنة تضم رئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو، ورؤساء الاتحادات الست لكرة القدم.

وأشار المصدر إلى أن الاقتراح حظي بتأييد منظمي البطولة وقادة اتحاد أميركا الجنوبية، خلال محادثات شارك فيها أيضا اتحادي كرة القدم في قطر والإكوادور.

وكان مقررا أن تنطلق مباريات كأس العالم في 21 نوفمبر، حيث تواجه هولندا السنغال في الساعة 1 ظهرا، بالتوقيت المحلي للدوحة.

وستلعب قطر والإكوادور أيضا في المجموعة الأولى بعد ست ساعات من مباراة هولندا والسنغال.

وتم استبعاد انطلاق كأس العالم يوم الأحد قبل عدة سنوات عندما وافق "الفيفا" على جدول زمني أقصر للبطولات مدته 28 يوما بعد محادثات مع بطولات الدوري في أوروبا والتي ستخوض مباريات الأندية حتى 13 نوفمبر.

لكن مباراة قطر والإكوادور تضم عددا قليلا من اللاعبين الذين يلعبون في صفوف أندية أوروبية، وستمنح الدولة المضيفة يوما مخصصا لافتتاح البطولة.

 

 

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