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قائد المنتخب الألماني السابق يقاطع مونديال قطر 2022... والسبب صادم!

9
AUGUST
2022
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كشف فيليب لام، الذي كان قائدا للمنتخب الألماني المتوج بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم في البرازيل، أنه لن يحضر كأس العالم 2022 المقررة في قطر هذا العام. وقال فيليب لام في تصريحات لمجلة “كيكر” نشرتها امس الاثنين :”لست ضمن البعثة ولست حريصا على السفر إلى هناك كمشجع. وإنما سأتابع البطولة من المنزل.” وكان فيليب لام، مدير بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، من بين المنتقدين لإقامة كأس العالم في قطر. وقال لام :”حقوق الإنسان يجب أن تلعب دورا كبيرا في منح حقوق استضافة البطولات. وإذا كانت هناك دولة تؤدي بشكل متواضع في هذا الجانب وتحصل على حق الاستضافة، فإن الشكوك تثار لديك بشأن المعايير التي يتخذ على أساسها القرار.”وأضاف فيليب لام أنه إلى جانب وضع حقوق الإنسان، فإن الاستدامة وحجم الدولة “يبدو أنهما لم يلعبا أي دور”.ونادى فيليب لام المنتخب الألماني المشارك في المونديال، المقرر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، بالتحدث بشأن تلك القضايا.

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