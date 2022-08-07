living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجم مغربي يغادر مصر إلى الدوري الإماراتي.. من هو؟

7
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، عن انضمام الدولي المغربي، ولاعب الزمالك السابق أشرف بنشرقي إلى صفوف الفريق، بداية من الموسم الرياضي المقبل، بعقد انتقال حر.

وشكل الدولي المغربي أشرف بنشرقي موضوع الساعة في البطولة المصرية، حيث حاول نادي الزمالك المصري بكل الوسائل تجديد عقد اللاعب لموسم إضافي، بالإضافة إلى محاولة الأهلي المصري استقطاب اللاعب، إلا أن هذا الأخير فضل تغيير الأجواء نحو بطولة أخرى.

ورحل أشرف بنشرقي عن صفوف نادي الزمالك، عقب المشاركة في نهائي بطولة كأس مصر للنسخة الماضية، وتوج الأبيض على حساب الأهلي.
وستكون المرة الثانية التي سيلعب فيها أشرف بنشرقي في البطولات الخليجية، بعد تجربة سابقة في الدوري السعودي، حمل خلالها قميص الهلال السعودي، ولم تعرف طريقها إلا النجاح.

ويسعى الجزيرة إلى التتويج مجددا بدرع الدوري الإماراتي الممتاز، والذي توج به الموسم قبل الماضي، بجانب المنافسة على لقبي كأس رئيس الإمارات ونائب رئيس الإمارات.

عربي21

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout