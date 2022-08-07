نجم مغربي يغادر مصر إلى الدوري الإماراتي.. من هو؟

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أعلن نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، عن انضمام الدولي المغربي، ولاعب الزمالك السابق أشرف بنشرقي إلى صفوف الفريق، بداية من الموسم الرياضي المقبل، بعقد انتقال حر.

وشكل الدولي المغربي أشرف بنشرقي موضوع الساعة في البطولة المصرية، حيث حاول نادي الزمالك المصري بكل الوسائل تجديد عقد اللاعب لموسم إضافي، بالإضافة إلى محاولة الأهلي المصري استقطاب اللاعب، إلا أن هذا الأخير فضل تغيير الأجواء نحو بطولة أخرى.

ورحل أشرف بنشرقي عن صفوف نادي الزمالك، عقب المشاركة في نهائي بطولة كأس مصر للنسخة الماضية، وتوج الأبيض على حساب الأهلي.

وستكون المرة الثانية التي سيلعب فيها أشرف بنشرقي في البطولات الخليجية، بعد تجربة سابقة في الدوري السعودي، حمل خلالها قميص الهلال السعودي، ولم تعرف طريقها إلا النجاح.

ويسعى الجزيرة إلى التتويج مجددا بدرع الدوري الإماراتي الممتاز، والذي توج به الموسم قبل الماضي، بجانب المنافسة على لقبي كأس رئيس الإمارات ونائب رئيس الإمارات.

عربي21