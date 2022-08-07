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ميسي ونيمار يتألّقان ويهديان الفوز الكاسح لسان جيرمان

7
AUGUST
2022
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قاد الثنائي نيمار وليونيل ميسي فريقهما باريس سان جيرمان لسحق مضيفه كليرمون فوت 5-0، في مستهل حملة الفريق الباريسي للدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وهز ميسي الشباك مرتين، وأضاف نيمار وأشرف حكيمي وماركينيوس ثلاثة أهداف أخرى، إذ واصل باريس سان جيرمان بدايته القوية بعد الفوز 4-0 على نانت في كأس السوبر الفرنسية الأسبوع الماضي.
واحتاج الفريق الضيف إلى 9 دقائق ليفتتح التسجيل عندما مرر ميسي الكرة إلى نيمار الذي سددها في الشباك.

وعزز حكيمي من تقدم باريس سان جيرمان في منتصف الشوط الأول بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 26، قبل أن يحول ماركينيوس تمريرة نيمار من ركلة حرة بضربة رأس في المرمى في الدقيقة 38.
وصنع نيمار الهدف الرابع لميسي في الدقيقة 80 من عمر المباراة، قبل أن يختتم قائد الأرجنتين الأهداف بشكل مذهل، إذ استلم تمريرة لياندرو باريديس بصدره ثم سددها خلفية داخل الشباك في الدقيقة 86.
وفي وقت سابق فاز موناكو 2-1 على مضيفه ستراسبورج بعد إلغاء حكم الفيديو هدف التعادل لصاحب الأرض في اللحظات الأخيرة.

وتقدم موناكو، الذي يحل ضيفاً على أيندهوفن في تصفيات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بهدفي كربين دياتا في الدقيقة 43 وسفيان ديوب في الدقيقة 53، قبل أن يقلص حبيب ديالو الفارق لستراسبورج في الدقيقة 65.
وسجل ديوب هدفا آخر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لكن حكم الفيديو ألغاه بداعي التسلل على ألكسندر دجيكو الذي كان قد مرر الكرة إلى زميله.

Reuters
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