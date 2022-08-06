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انطلاق الموسم الكروي الجديد... هذا ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم(بالصورة)

6
AUGUST
2022
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انطلق الموسم الكروي الجديد (2022-2023)، أمس الجمعة، في مختلف دوريات العالم، وخاصة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ”، الأبرز في العالم.

وبدأت عجلة ثلاثة من بين الدوريات الأوربية الخمسة الكبرى بالدوران الجمعة، وهي: الدوري الإنجليزي الممتاز بـ”الديربي” اللندني، بين فريق كريستال بالاس وضيفه أرسنال، على ملعب “سيلهرست بارك” بالعاصمة لندن.

كما سينطلق الدوري الألماني بمباراة القمة بين فريق آينتراخت فرانكفورت، بطل الدوري الأوروبي، وضيفه بايرن ميونخ حامل لقب بطل “البوندسليغا”.

إضافة إلى الدوري الفرنسي، الذي سيشهد مباراة نادي ليون مع ضيفه أجاكسيو الصاعد إلى دور الدرجة الأولى “ليغ1” هذا الموسم.

وستكون الأضواء مسلطة على أغلى اللاعبين في العالم، مثل النجم النرويجي إرلينغ هالاند، بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى صفوف مانشستر ستي، والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل من بايرن ميونخ إلى برشلونة، وغيرهم من النجوم.

ووفقا لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين، يتصدر الفرنسي كيليان مبابي (23 عاما)، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم، بقيمة تبلغ 160 مليون يورو.

ويحتل إيرلينج هالاند (22 عاما)، المنتقل حديثا من بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيمة 150 مليون يورو.

ويليهما البرازيلي فينيسيوس جونيور (22 عاما)، جناح ريال مدريد الإسباني، في المرتبة الثالثة برصيد 100 مليون يورو.

ومن ثم النجم المصري محمد صلاح(30 عاما)، هداف ليفربول الإنجليزي، يحتل المرتبة الرابعة بقيمة سوقية تقدر بـ90 مليون يورو، متساويا مع الإنجليزي هاري كين (29 عاما)، مهاجم توتنهام.

وفي ما يلي قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم 2023:

قبل بداية الموسم الجديد.. ترتيب أغلى 10 لاعبين في العالم
transfermarkt
الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – 160 مليون يورو.

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي) – 150 مليون يورو.

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) – 100 مليون يورو.

المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – 90 مليون يورو.

الإنجليزي هاري كين (توتنهام الإنجليزي) – 90 مليون يورو.

الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي الإنجليزي) – 90 مليون يورو.

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي) – 85 مليون يورو.

البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – 85 مليون يورو.

الصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي) – 85 مليون يورو.

الإسباني بيدري (برشلونة الإسباني) – 80 مليون يورو.

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