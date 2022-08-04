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​بالأرقام.. تعرف على صفقات الـ 6 الكبار في الدوري الإنجليزي قبل ضربة البداية

4
AUGUST
2022
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عززت أندية الدوري الإنجليزي صفوفها بالعديد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي الجاري، وكان السباق محموما بين الـ6 أندية الكبرى بالتعاقد مع العديد من الصفقات الصيفية؛ بحثا عن المنافسة بشكل قوي .

وتعود منافسات الدوري الإنجليزي لتصدر الواجهة مرة أخرى، بانطلاقة الجولة الأولى يوم السبت المقبل، ونرصد في التقرير التالي أبرز صفقات الـ الكبار في الدوري الإنجليزي .

صفقات مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند من بروسيا دورتموند الألماني (60 مليون يورو)
كالفن فيليبس من ليدز يونايتد الإنجليزي (49 مليون يورو)
ستيفان أورتيجا من أرمينيا بيليفيلد الألماني (مجانا

صفقات ليفربول
داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي (75 مليون يورو)
فابيو كارفاليو من فولهام الإنجليزي (6 ملايين يورو)
كالفين رامزي من أبردين الاسكتلندي (5 ملايين يورو)

صفقات تشيلسي
رحيم سترلينج من مانشستر سيتي الإنجليزي (56 مليون يورو)
كاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي (38 مليون يورو)
كارني تشوكويميكا من أستون فيلا الإنجليزي (18 مليون يورو)

صفقات توتنهام

ريتشارليسون من إيفرتون الإنجليزي (58 مليون يورو)
إيف بيسوما من برايتون الإنجليزي (29 مليون يورو)
ديد سبنس من ميدلسبره الإنجليزي (15 مليون يورو)
إيفان بريشيتش من إنتر ميلان الإيطالي (مجانا)
فريزر فورستر من ساوثهامبتون الإنجليزي (مجانا)
كليمنت لينجليه من برشلونة الإسباني (إعارة).

صفقات آرسنال
جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي الإنجليزي (52 مليون يورو)
أولكسندر زينتشينكو من مانشستر سيتي الإنجليزي (35 مليون يورو)
فابيو فييرا من بورتو البرتغالي (35 مليون يورو)
مات تورنر من نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي (6 ملايين يورو)
ماركينيوس من ساو باولو البرازيلي (4 ملايين يورو).

صفقات مانشستر يونايتد

ليساندرو مارتينيز من أياكس أمستردام الهولندي (57 مليون يورو)
تايرل مالاسيا من فينورد الهولندي (15 مليون يورو)
كريستيان إريكسن من برينتفورد الإنجليزي (مجانا)


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