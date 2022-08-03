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تسليم أحزمة وشهادات تايكواندو في نادي النسر الاسود

3
AUGUST
2022
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أقام نادي "النسر الاسود" في مقره بمدرسة الفرير في الجميزة، حفل تسليم الاحزمة والشهادات للاعبيه الذين فازوا بامتحانات الحزام الاسود بالتايكواندو.

وحضر رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة ورئيس النادي الماستر الان نجم.

والفائزون هم: ساره ماريا عبدالله، روان سكاف، رنا رزق الله، آدم شاتيلا، خليل شاتيلا، ألدو خوري، راوول رعد، أنطوني خوري والأب كميل غانم.

ورحب نجم بالدكتور ظريفه وشكره على دعمه الدائم للعبة التايكواندو والجهود والانجازات التي يبذلها في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد. وكما هنأه بالانتصارات التي حققها منتخب لبنان الشهر الماضي في بطولة آسيا في كوريا الجنوبية، والانتصار الاكبر بنيل لبنان شرف استضافة بطولة آسيا للمرة الثانية السنة المقبلة.

ورد ظريفة مهنئا الفائزين بالحزام الأسود. وسلم شهادة 7 دان للمدرب الغراند ماستر شادي رزق الله، كما تسلم الغراند ماستر نجم شهادة 9 دان، وهي أعلى درجة في الحزام الأسود بلعبة التايكواندو.

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