living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم عربي آخر لمزاملة محمد صلاح

3
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يدرس فكرة التعاقد مع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم فريق ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويرتبط إسماعيل بن ناصر بعقد مع نادي ميلان، ينتهي في يونيو 2023، ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود بخصوص تمديد العقد، وذلك منذ قدوم الشركة الأمريكية "ريد بريد"، التي اشترت أسهما في النادي، وفقا لتقارير إعلامية.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، المتخصص في أخبار الانتقالات في إيطاليا، أن ليفربول يرغب في التعاقد مع بن ناصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لـ"كالتشيو ميركاتو"، فإن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يبحث عن بديل للاعبه الإنجليزي أليكس أوكسليد-تشامبرلين، الذي تعرض لإصابة قوية خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، ووضع قائمة مختصرة من 3 أسماء، على رأسها إسماعيل بن ناصر، وكذلك التركي هاكان تشالهان أوغلو، لاعب إنتر ميلان، والفرنسي أدريان رابيو، لاعب خط وسط فريق يوفنتوس.

ويعتبر بن ناصر الأوفر حظا، ومرشح بقوة لمزاملة النجم المصري محمد صلاح في "الريدز"، كون كلوب معجب كثيرا بقدرات لاعب "الخضر"، بعد لفته الأنظار مع "الروسينيري" خلال المواسم الأخيرة، حيث بات أحدة أعمدة بطل الدوري الإيطالي.

يذكر أن عقد بن ناصر يتضمن شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل عن ميلان إلى ناد غير إيطالي مقابل 50 مليون يورو.

وسبق لإسماعيل بن ناصر أن خاض تجربة غير موفقة في الدوري الإنجليزي مع نادي أرسنال خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2015 و2017.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout