صلاح يحقق إنجازا تاريخيا مع ليفربول

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حقق النجم المصري محمد صلاح، إنجازا فريدا، بعد فوزه مع فريقه ليفربول، بلقب كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي (3-1)، أمس السبت.

وصنع صلاح الهدف الأول لزميله ترينت ألكسندر أرنولد، وسجل المصري بنفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء، فيما أحرز داروين نونيز الهدف الثالث، ليتوج ليفربول بأول ألقابه في الموسم الجديد.

وأكمل صلاح بهذا الإنجاز، كل الألقاب الممكنة مع ليفربول، بعدما سبق له وأن فاز بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وكان صلاح، انضم إلى ليفربول قادما من روما عام 2017، وتوج معه هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز في 3 مناسبات، وجدد مؤخرا عقده مع الفريق حتى العام 2025.