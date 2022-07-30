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"هذا هراء".. ليفاندوفسكي يهاجم بايرن ميونيخ في أول مقابلة

30
JULY
2022
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بعد انتقاله لبرشلونة الإسباني، في واحدة من مفاجآت الميركاتو الصيفي، خرج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صمته وهاجم فريقه السابق.


وفي مقابلة مع موقع "إي إس بي إن"، تحدث ليفاندوفسكي عن سبب غضبه من إدارة بايرن ميونيخ، لأول مرة، منذ انتقاله لصفوف برشلونة الإسباني قبل أسبوعين.

وقال ليفاندوفسكي: "نادي بايرن ميونيخ حاول تكوين عذر لبيعي لفريق آخر، وكان مترددا من هذه الخطوة سابقا لأنه لم يستطع وقتها تفسير بيعي للجماهير"، في إشارة إلى نية الفريق ببيعه في الأعوام الماضية.

وأكمل: "اضطررت لقبول فكرة رغبتهم ببيعي سابقا، بالرغم من أنها كانت عبارة عن هراء.. هناك الكثير من الهراء الذي قيل عني".

وأكد أن انتقاله "لم يكن على علاقة بمفاوضة النادي للمهاجم الشاب إيرلنغ هالاند"، مشيرا إلى أنه لم يتحمل الكذب من إدارة الفريق.

وأضاف: "عندما شعرت بأن الإدارة لم تكن صريحة معي، شعرت برغبة بترك الفريق والانتقال لبرشلونة".

ولم يكشف ليفاندوفسكي التفاصيل الدقيقة حول "كذب" الغدارة عليه، حسب ما أشار، ولكنه لمح بأنه علم بخطة النادي لبيعه عندما تتيح الفرصة، فقرر الرحيل قبل انتظار "التخلص منه".

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