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كيف نجح برشلونة في ضمّ كوندي في اللحظات الأخيرة؟

29
JULY
2022
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أشار المدير الرياضي لنادي إشبيلية، رامون رودريجيز “مونشي”، الى أن برشلونة كان صاحب العرض الأفضل لشراء عقد الفرنسي “جول كوندي”.
وتمكّن برشلونة من الحصول على خدمات كوندي متفوّقًا على عرض تشيلسي الإنجليزي.
وقال مونشي لوسائل إعلام النادي الأندلسي: “كان هناك العديد من الأندية التي أبدت رغبتها في التعاقد مع كوندي في بداية سوق الانتقالات، لكن عددها تقلص وتبقى تشيلسي” الذي توصل معه لـ”اتفاق شفهي” الخميس الماضي”.
وأضاف: “وبما أن كرة القدم لا تتوقف عن المفاجآت، فمع إغلاق كل شيء، وقعت شكوك حول موقع كوندي داخل فريق تشلسي. توقف كل شيء عطلة نهاية الأسبوع وظهر برشلونة، الذي تواصل معنا بداية يوم الاثنين، وكان هذا أهم شيء”.
في السياق نفسه، أشار إلى أن برشلونة قدّم “عرضا أقل” مما كان يرغب فيه إشبيلية، لكن وبعد العمل عليه “بجهد كبير” من قبل النادي الكتالوني، تم الوصول لـ”المبلغ الذي يمثل أهم صفقة بيع لدينا”.
وتابع: “نحن ناد لديه نموذج أعمال ولا يمكن التجاهل أنه يعتمد على صفقات البيع وتحقيق مكاسب مادية”، مشيرًا الى أنه “لا يمكن أن تبيع الجميع وقد قررنا في العامين الماضيين ألا نبيع أحدًا، لكن هذا العام اعتقد أننا وافقنا على بيع لاعبين لأفضل عروض ممكنة”.
وشدد مونشي بعد رحيل كوندي والبرازيلي “دييجو كارلوس” لأستون فيلا: “الآن نحن أمام تحد مهم يتمثل في تغطية هذه الغيابات وتعزيز مركزيهما، بضم قلب دفاع وجناح أيسر”.
واختتم “آمل أن نتمكن في الأسبوع القادم أن نغطي احتياجاتنا”.

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