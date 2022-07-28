ما حقيقة فسخ كريستيانو رونالدو لعقده مع مانشستر يونايتد؟

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طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد بإنهاء عقده مع الفريق، في تحول جديد في العلاقة بين الطرفين، وفق ما أفادت صحيفة ”ديلي ميل“.

ووفقا للصحيفة فقد أوضح رونالدو لإدارة مانشستر يونايتد أنه يريد الخروج من أولد ترافورد قبل إغلاق باب سوق الانتقالات الصيفي مع حرص النجم البرتغالي على الانضمام لأحد الأندية المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وفشلت المحادثات بين المهاجم والمديرين التنفيذيين والمدرب إيريك تين هاغ في إقناع اللاعب بالبقاء في معسكر مانشستر يونايتد وطرح رونالدو مطلبه بإنهاء العقد.

وانتقل رونالدو البالغ من العمر 37 عاما من يوفنتوس لمانشستر يونايتد الصيف الماضي، ليعود إلى أولد ترافورد بعد 12 عاما على خروجه إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو في صفقة قياسية آنذاك.

لكن الموسم لم يكن مميزا لرونالدو رغم أنه كان أفضل هدافي مانشستر يونايتد، إذ إن الفريق فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، باحتلاله المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليغ، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو 19 موسما على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسما على التوالي، ولا يفضل اللعب في الدوري الأوروبي، وهي المسابقة التي لم يسبق لرونالدو أن شارك فيها.

كما تردد أن رونالدو غير راض عن سياسة مانشستر يونايتد في السوق الصيفي الحالي، حيث تعاقد الفريق مع ليساندرو مارتينيز من أياكس أمستردام، وأندرياس بيريرا من فولهام، وثيريل مالاسيا من فينورد روتردام، وكريستيان إريكسن في صفقة انتقال حر.

وتردد أن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ترفض التعاقد مع رونالدو، غير أن طلب اللاعب بفسخ عقده مع مانشستر يونايتد قد يعني وجود فريق يريد التعاقد معه دون التفاوض مع النادي الإنجليزي.

وغاب رونالدو عن الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد في تايلاند وأستراليا، لكنه عاد إلى كارينغتون (مقر تدريب مانشستر يونايتد) يوم الثلاثاء فقط ليطالب النادي بالتخلي عنه ومن ثم الرحيل قبل عام على نهاية عقده.

وسجل رونالدو 18 هدفا وصنع 3 في 30 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، وخرج الفريق بلا أي لقب وودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.