تشيلسي يدرس التعاقد مع هاري كين

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يهتم نادي تشيلسي بضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ومنتخب إنجلترا، هاري كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الخط الأمامي.

ويعد كين أحد أبرز المهاجمين في العالم وكان مطلوبًا منذ فترة قصيرة من بايرن ميونخ، وهو ما أغضب مدربه، أنطونيو كونتي، بسبب تصريحات، يوليان ناجلسمان، عن رغبته في ضم الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية أن هاري كين مطلوب وبشدة في تشيلسي، لكن إدارة الأخير تعتقد أن توتنهام لن تبيعه لمنافس مباشر بل وفي مدينة واحدة مثل "لندن".

يرى نادي تشيلسي أن توتنهام سيفضل انتقال كين إلى بايرن ميونخ خارج الدوري الإنجليزي عن منافس مباشر، إذا لم يجدد كين عقده المستمر حتى يونيو 2024.

الجدير بالذكر أن توتنهام كان قد رفض رحيل هاري كين في صيف عام 2021 إلى مانشستر سيتي وطلب الحصول على مبلغ يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني وهو ما أوقف الصفقة.