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بطولة الكاراتيه شوتوكاب السنوية

21
JULY
2022
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في إطار بطولاتها السنوية، وتجسيداً للعودة إلى استئنآف نشاطاتها الجماعية تدريجياً، نظّمت جمعية كوكوشوكورين "أي أس كاي أف) – لبنان الرياضية برعاية وحضور من السفارة اليابانية في لبنان، بطولتها شوتوكاب رقم 22 في نسخة عام 2022 في الكاراتيه شوتوكان بين مختلف الأندية والمدارس التابعة للجمعية في لبنان، بمشاركة أكثر من مئة لاعب ولاعبة ضمن 46 مجموعة من مختلف فئآت الأعمار والأحزمة وكان شعارها " أبقِ في ذهنك دوماً أن ملايين الأعدآء يتربصون بك".
 
جرت المباريات على ملاعب مدرسة الشانفيل (ديك المحدي) ضمن الشروط الصحية المثلى للوقاية من العدوى وبمشاركة وحضور مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني، وقد ساهمت ممثلة السفارة اليابانية في لبنان بتوزيع الميداليات على الفآئزين والفائزات في فئآت الكبار والنآشئين للذكور والإناث.
 
استهلّت البطولة بعرض للأندية المشاركة حيث تقدّم فريق كل من الأندية حامل علم النادي على طريقة المنتخبات الأولمبية، وذلك تحضيراً للمشاركة في أحداث وتنظيم البطولات الإقليمية والعالمية، واختتم الحدث بتوزيع الميداليات على الفآئزين من فئة الاحداث والصغار.
 
كما تخلل الحدث، للمرة الأولى منذ تأسيس جمعية كوكوشوكورين (ISKF) – لبنان الرياضية منذ أكثر من عشرين عاماً، توزيع شهادات صادرة عن الجمعية لحملة الحزام الأسود الجدد من الدرجتين الأولى والثانية وذلك بصورة احتفالية تليق بالمناسبة.
 
اما الأندية والمدارس المشاركة فكانت من مختلف المناطق وهي مدرسة الإخوة المريميين – جبيل، نادي كوكورونوميتشي – ساحل علما، مدرسة الشانفيل – ديك المحدي، مدرسة ملكارت – اللويزة ونادي الفرير القلب الأقدس – الجمّيزة.
 
هذا وقد ساهم الرعاة الرسميون للجمعية بإنجاح هذا الحدث السنوي وهمLATHEA, CLIM-TECH EMOTIONS ,SHWEIFATY GRP, NOUR,OPTIMUM INVEST.
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