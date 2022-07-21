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أرسنال يوقع مع لاعب آخر من بطل إنجلترا.. وهذا بديل غوارديولا

21
JULY
2022
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وقع أرسنال الإنجليزي مع صفقته الثانية "الكبرى" بسوق الانتقالات، والتي استقطبت أيضا لاعبا من بطل الدوري مانشستر سيتي.
 
وأعلنت مصادر بريطانية، توقيع مدافع مانشستر سيتي أوليكساندر زينشينكو، مع "المدفعجية"، في صفقة وصلت إلى 35 مليون يورو.
 
وقدم النجم الأوكراني زينشينكو مباريات قوية بدوري أبطال أوروبا، ولكنه كان الخيار الثاني للمدرب بيب غوارديولا في الجهة اليسرى، مما دفعه للبحث عن ناد يشارك معه أساسيا.
 
ويعتبر زينشينكو اللاعب الثاني الذي ينتقل من مانشستر سيتي إلى أرسنال، بعد زميله المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس.
 
 ويطمح أرسنال بالعودة للمشاركة بدوري أبطال أوروبا، بعد فشله الموسم الماضي وحلوله خامسا بالدوري الإنجليزي الممتاز.
 
ومن ناحيته، بدأ مانشستر سيتي فورا، مفاوضات للتوقيع مع "بديل زينشينكو" من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
ودخل مانشستر سيتي مفاوضات مع نادي برايتون، للتوقيع مع الظهير الأيسر المتألق، مارك كوكوريلا، الذي يمتلك فكرا مشابها لبيب غوارديولا، كونه خرج من أكاديمية برشلونة الشهيرة.
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