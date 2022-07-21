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صلاح وماني.. من ينتصر في معركة ملك إفريقيا؟

21
JULY
2022
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تتجدد المنافسة بين المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وزميله السابق، السنغالي ساديو ماني المنتقل حديثا إلى ليفربول، في صراع من أجل التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية.
 
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين للظفر بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، والتي ضمت محمد صلاح وساديو ماني، مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.
 
 
من يفوز بالجائزة؟
 
وأعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني التنسيق مع لاعبه السنغالي الجديد من أجل ترك معسكر الفريق الذي يستعد للموسم الجديد، والسفر إلى المغرب لحضور حفل "كاف" مساء الخميس 21 يوليو.
 
على الجهة الأخرى أكد مصدر مقرب من الدولي المصري محمد صلاح في حديث لموقع سكاي نيوز عربية أن نجم وهداف ليفربول لم يتم التواصل معه من "كاف" أو إخباره بفوزه بالجائزة.
 
وحقق صلاح الجائزة مرتين من قبل متفوقا على ماني، وفاز السنغالي مرة متفوقا على المصري، وفي المرتين السابقتين كان نجم ليفربول على علم بفوزه بالجائزة قبل أن يسافر، وعندما علم بخسارته أمام ماني لم يسافر رغم إقامة الجائزة في مصر عام 2019.
 
وتشير التكهنات إلى أن ساديو ماني سيتوج بالجائزة بعد تتويجه بكأس الأمم الإفريقية، مع السنغال على حساب مصر في وجود محمد صلاح، وكذلك تأهله إلى كأس العالم بنفس الطريقة، وفي المرتين فاز أسود التيرانغا بركلات الترجيح على الفراعنة.
 
وانتشرت تسريبات قبل 24 ساعة من الإعلان عن الفائز تشير إلى أن السنغالي ساديو ماني احتل المركز الأول في ترتيب الجائزة وخلفه محمد صلاح ثم إدوارد ميندي، لكن سيضطر الجميع للانتظار حتى الإعلان الرسمي من كاف.
 
من الأحق؟
 
يقول أليو فاي، الصحفي المختص بالكرة الإفريقية، في حديث لموقع سكاي نيوز عربية إن "كاف" يمنح الجائزة للاعب الذي ساهم في تحقيق إنجازات بالإضافة إلى الأداء الفردي، وهذا ما يرجع كفة ماني على زميله السابق.
 
وأضاف فاي: "في الدوري الإنجليزي سجل محمد صلاح أكثر، لكن أهداف ماني أيضا كانت مهمة ومؤثرة ومنحت الكثير من النقاط لفريق ليفربول، وتفوق المصري في بريميرليغ لا يعني بالضرورة تفوقه في جائزة كاف".
 
وتابع فاي: "ماني فاز بأمم إفريقيا وبلغ المونديال على حساب صلاح، أظن أن الأمر حسم منذ ذلك الوقت، حتى مع فوز صلاح بجائزة لاعب العام في إنجلترا وحصد الكثير من الجوائز الفردية".
 
صلاح ملكا للدوري الإنجليزي وميركاتو الغموض مستمر
 
 
 ماذا تقول الأرقام؟
 
وحصد محمد صلاح في الموسم الماضي مع ليفربول بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الدوري، لينتهي رصيده في العام عند بطولتين فقط، لكن ماني حصد لقب إضافي وهو كأس الأمم الإفريقية ليتفوق على منافسه المصري في عدد الألقاب.
 
إنجاز التأهل لكأس العالم يصب كذلك في مصلحة ساديو ماني، خاصة أنه جاء على حساب محمد صلاح بشكل مباشر، لكن على مستوى الجوائز الفردية، فهناك تفوق تام لهداف ليفربول.
 
وحصد محمد صلاح الكثير من الجوائز الفردية في الموسم الماضي أبرزها جائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة النقاد، وصاحب أجمل هدف في الموسم، وجائزة الحذاء الذهبي في إنجلترا بعد فوزه بلقب هداف بريميرليغ، وجائزة أفضل صانع ألعاب في البطولة ذاتها.
 
وسجل محمد صلاح 23 هدفا وصنع 13 هدفا في بريميرليغ الموسم الماضي، بينما سجل ساديو ماني 16 هدفا، واكتفى بصناعة هدفين فقط طوال المواسم في المسابقة التي انتهت بحلول ليفربول في مركز الوصيف.
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