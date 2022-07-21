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"مستعد لصنع التاريخ".. ليفاندوفكسي يتحدث في يوم تقديمه

21
JULY
2022
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قدم برشلونة لاعبه الجديد روبرت ليفاندوفسكي رسميا، الأربعاء، حيث أكد المهاجم البولندي أنه "مستعد لصنع التاريخ" مع النادي الإسباني.
 
وتوصل برشلونة الأسبوع الماضي إلى اتفاق للتعاقد مع ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 50 مليون يورو، وكان تقديمه الرسمي قد تأجل من يوم الإثنين.
 
وقال "ليفا" في ميامي حيث بدأ برشلونة جولته الاستعدادية للموسم الجديد: "أنا مستعد لأن أكون جزءا من هذا النادي الذي يتمتع بتاريخ رائع، وأن أصنع المزيد من التاريخ والفوز بالألقاب".
 
وفاز الفريق الكتالوني على إنتر ميامي 6-0، الثلاثاء، وسيواجه في المباراة المقبلة غريمه المحلي ريال مدريد في لاس فيغاس، ثم يوفنتوس في دالاس، ونيويورك ريد بولز في نيوجيرسي.
 
صلاح وليفاندوفسكي ورونالدو.. أكون أو لا أكون في الميركاتو
 
وقال المهاجم البالغ من العمر 33 عاما: "شاهدت مباراة الفوز على إنتر ميامي وأعتقد أن هناك الكثير من الإمكانات. لدينا الكثير من العمل لفعله".
 
ليفاندوفسكي، الحاصل على جائزة أفضل لاعب من الفيفا عامي 2020 و2021، يتدرب بشكل فردي منذ انضمامه إلى زملائه الجدد في الولايات المتحدة، الأحد، ومن المتوقع أن يكون جاهزا لمباراة الفريق ضد ريال مدريد.
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