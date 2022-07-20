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"يمرّ بواحدة من أحلك مراحل مسيرته الكروية".. من هو النجم البرازيلي الذي يسعى فريقه للتخلّص منه؟

20
JULY
2022
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عرضت إدارة باريس سان جيرمان خدمات النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور على نظيرتها في مانشستر سيتي، وفق ما أفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أمس الثلاثاء.
لكن الجريدة الشهيرة أكدت أن النادي الإنجليزي رفض هذا العرض فوراً.
ورفض جوسيب غوارديولا مدرب سيتي فكرة الإشراف على صاحب الثلاثين عاماً بشكلٍ مباشر في ظل استقطاب الهداف الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند مطلع الصيف.
ويسعى الباريسيون للتخلص من نيمار خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تجديد عقد الفرنسي المتألق كيليان مبابي، لكن الأجور الباهظة التي يتقاضاها البرازيلي تقف حائلاً أمام أي صفقة ممكنة.
يذكر أن عقد مهاجم برشلونة السابق يمتد مع باريس سان جيرمان لثلاثة أعوام أخرى.
وكانت بوابة “فوت ميركاتو” قد أكدت أن صاحب الـ30 سنة أصبح يشعر بأنه يمر بواحدة من أحلك مراحل مسيرته الكروية منذ الرحيل عن برشلونة في 2017.
وأوضحت ان باريس قام بعرض اللاعب للبيع على معظم كبار أوروبا ومنهم برشلونة الفريق السابق للنجم البرازيلي.

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