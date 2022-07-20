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الاتحاد اللبناني للتايكواندو افتتح كأس السفير الكوري الجنوبي للتايكواندو... في زوق مكايل

20
JULY
2022
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افتتح الاتحاد اللبناني للتايكواندو كأس السفير الكوري الجنوبي في التايكواندو (المرحلة الأولى من الدوري اللبناني للناشئين والناشئات والفتيان والفتيات) في مجمع نهاد نوفل الرياضي بزوق مكايل. و توزعت المباريات على ثلاث حلبات.

وحضر جمهور كبير من عشاق اللعبة وأهالي اللاعبين واللاعبات.

تقدم الحضور السفير الكوري الجنوبي ايل بارك ورئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفه، رئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة، نائب رئيس اتحاد التايكواندو محمد قازان، عضو الاتحاد المحاسب الماستر ايلي نعمه وعضوا الاتحاد الحكم الدولي الغراند ماستر جو خوري و كارولين تشيليان والغراند ماستر رالف حرب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، الى رؤساء و أعضاء الأندية ومدربين ورجال الصحافة و الاعلام.

بداية النشيد الكوري الجنوبي فالنشيد الوطني اللبناني فكلمة عريفة الحفل دانييللا كلو عن “الشراكة التاريخية بين السفارة الكورية و الاتحاد اللبناني للتايكواندو”.


الكلمة الثانية للسفير الكوري الجنوبي الذي أعرب عن سروره لوجوده بين عائلة التايكواندو لحضور مسابقة تحمل اسم السفير الكوري الجنوبي، ونوه بجهود رئيس الاتحاد واعضاء اللجنة الادارية وجدد تمنيه ان يحرز لبنان ميدالية بلعبة التايكواندو في اولمبياد باريس 2024.

وشدد على دعم الاتحاد اللبناني للتايكواندو “النشيط” من قبل المعنيين في كوريا الجنوبية والسفارة.

بدوره، تحدث ظريفة واشار الى أن رياضة التايكواندو “هي اقوى من اي وقت مضى وان لبنان سيستضيف بطولة آسيا السنة المقبلة، وسنحاول ما بوسعنا المشاركة في اولمبياد باريس بعد سنتين والوصول الى هدفنا”.

وسلم السفير الكوري الجنوبي شهادة تقديرية الى ظريفة، ثم اقيم عرض في اللعبة تلاه قسم الحكام.

واجريت المباريات في كافة الاوزان والاحزمة عند الجنسين.

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