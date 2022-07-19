ميلان يجدّد عقد إبراهيموفيتش لموسم واحد

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أعلن نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، تجديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لموسم واحد حتى يونيو 2023.

وقال "روسّونيري" في بيان مقتضب عبر موقعه الإلكتروني "يسرّ نادي ميلان الإعلان عن تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش حتى 30 يونيو 2023. وسيواصل المهاجم السويدي ارتداء القميص رقم 11".

وبدأ إبراهيموفيتش، البالغ حالياً أربعين عاماً، مشواره الكروي في الفرق العمرية لمالمو، حيث مسقط رأسه، وشق طريقه إلى الفريق الأول عام 1999 قبل أن يبدأ ترحاله خارج البلاد بالانضمام إلى أياكس الهولندي.

وبعد أياكس، بدأ إبراهيموفيتش رحلة تنقله بين العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بدءاً من يوفنتوس وإنتر ميلانو الإيطاليين، مروراً ببرشلونة الإسباني وميلان للمرة الأولى، ثم باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد، قبل العودة إلى "روسونيري" عام 2020 بعد تجربة مع لوس أنجليس غالاكسي الأميركي، للمساهمة في قيادته هذا الموسم إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 2011 حين كان لاعباً أيضاً في صفوفه.

وخضع "إبرا" لعملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي مع تعزيز جانبي وإصلاح الغضروف المفصلي لركبته اليسرى في مايو، وقيل حينها إنه يحتاج إلى سبعة أو ثمانية أشهر للتعافي.

غير أن المدير الرياضي لميلان قائده ومدافعه الدولي السابق باولو مالديني، أن الدولي السويدي يعتزم مواصلة مسيرته الكروية.