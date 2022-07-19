living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ناد أميركي يفكر بخطف ميسي من سان جرمان

19
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ألمح مسؤول رفيع في نادي "إنتر ميامي" الأميركي إلى إمكانية التواصل مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك لبحث مسألة انضمامه للدوري الأميركي بكرة القدم.
 
وفي مقابلة مع صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية، قال خافير أسينسي رئيس مكتب الأعمال في "إنتر ميامي" الذي يملكه نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام: "سنبحث إمكانية ضم ميسي من باريس سان جرمان".
 
وأضاف أسينسي: "ما نبحث عنه هو لاعب بمقدوره إحداث نقلة نوعية في الدوري الأميركي. ميسي لاعب مميز، وبمقدوره إحداث فارق كبير في الدوري، وسيكون بداية نحو ضم لاعبين آخرين متميزين، الأمر الذي سيرتقي بالنهاية بمستوى المباريات".
 
وحول فرص قبول ميسي بأي عرض قد يقدمه "إنتر ميامي"، قال أسينسي: "الأمر يتوقف عليه وماذا يريد. نريد استقطاب أفضل لاعبي الكرة، وميسي بلا شك هو الأفضل في تاريخ هذه الرياضة".
 
ويلعب برشلونة أمام "إنتر ميامي" في المباراة الأولى من جولته التمهيدية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.
 
جدير بالذكر أن ميسي سجل 11 هدفا في 34 مباراة في أول موسم له مع باريس سان جرمان، بعد انضمامه للنادي من برشلونة بعد انتهاء عقده.
 
وقضى اللاعب البالغ من العمر 35 عاما كل حياته المهنية قبل ذلك مع برشلونة، حيث سجل 672 هدفا في 778 مباراة وفاز بمجموعة من الألقاب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout