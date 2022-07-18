ريمون كتوّرة نائباً لرئيس الاتحاد العربي للتنس وأوليفر فيصل يهنئه باسم عائلة اللعبة

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انتُخب امين عام الاتحاد اللبناني للتنس ريمون كتورة(لاعب دولي بارز سابق) نائباً لرئيس الاتحاد العربي للعبة خلال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتنس التي انعقدت في الكويت بمشاركة ممثلين عن 18 اتحاد وطني. وفي التفاصيل، انتُخب الكويتي الشيخ أحمد الجابر الصباح بالتزكية رئيساً للاتحاد العربي لولاية جديدة تمتد لـ 4 سنوات .

كما تمّت تزكية مرشح الكويت فالح العتيبي أميناً عاماً للاتحاد العربي، والتونسية سلمى المولهي نائبة للرئيس عن قارة إفريقيا، والمصري أيمن عزمي نائباً للرئيس فيما فاز بالتصويت اللبناني ريمون كتورة (احد افضل اللاعبين العرب بالتنس والذين برزوا في القرن الفائت )بمنصب نائب الرئيس عن قارة آسيا.

وفاز بالتصويت خمسة مرشحين بعضوية الاتحاد وهم الجزائري اسحاق إسماعيل والأردني خالد نفاع والفلسطينية مها جراد والسوداني خالد طلعت والاماراتي ناصر المرزوقي .

وبعد اعلان النتائج ، وجّه كتوّرة الشكر الى كل من منحه ثقته خلال الجمعية العمومية الانتخابية مهنئاً رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد العربي واكد انه سيسعى مع زملائه لتطوير لعبة التنس في الدول العربية .

وشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي حضور رؤساء وممثلي اتحادات التنس الوطنية من 18 دولة عربية هي: السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان ومصر وسوريا ولبنان وتونس والمغرب والجزائر والأردن والعراق والسودان والصومال واليمن وفلسطين، بالإضافة إلى الدولة المضيفة الكويت.

وفور تلقيه النبأ، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل بكتورة وهنأه بمنصبه العربي الجديد،باسمه وباسم اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني وباسم عائلة التنس في لبنان،"وهو دليل على الثقة التي توليها عائلة التنس العربية للاتحاد اللبناني ولكتّورة والعلاقات الوطيدة التي تربط الاتحادات الوطنية العربية بالاتحاد اللبناني".كما هنأ فيصل رئيس وأعضاء مجلس الادارة الجديد متمنياً لهم التوفيق والنجاح .