تشيبتيجي يحافظ على لقب سباق 10 آلاف متر ببطولة العالم

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قدم الأوغندي جوشوا تشيبتيجي لفة أخيرة مذهلة ليحتفظ بلقب سباق عشرة آلاف متر ببطولة العالم لألعاب القوى، ليعزز صاحب الزمن العالمي مكانته في صدارة هذه المسافة.

وحافظ تشيبتيجيعلى هدوئه خلال نهاية مثيرة حيث قاد مجموعة مكونة من ثمانية عدائين مع بداية اللفة الأخيرة، وعلى العكس مما حدث في الأولمبياد في العام الماضي عندما انهار في اللفة الأخيرة، ضغط على الجميع وكان قويا ليحقق الفوز بزمن 27 دقيقة و27.43 ثانية.

وجاء الكيني ستانلي مبورو، الذي سقط بقوة في اللفة الأولى، في المركز الثاني، فيما منح جيكوب كيبليمو، ثالث الترتيب في طوكيو، أوغندا الميدالية البرونزية.

واكتفى الأميركي جرانت فيشر بالمركز الرابع أمام الإثيوبي سيليمون باريجا الذي فشل في إضافة اللقب إلى ذهبية أولمبياد طوكيو.