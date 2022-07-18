living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مان يونايتد يتفق مع أياكس لشراء المدافع ليساندرو مارتينيز

18
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توصل مانشستر يونايتد الانجليزي إلى اتفاق مع نادي أياكس الهولندي لشراء المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مقابل 58 مليون دولار.
 
وتوجه مارتينيز إلى إنجلترا نهاية هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوة التي ستشهد لحاقه بالمدرب إريك تين هاغ، الذي انتقل إلى يونايتد من أياكس.
 
لا يزال يتعين على مارتينيز البالغ من العمر 24 عاما اجتياز الفحص الطبي وتوقيع العقد.
 
وقال يونايتد في بيان، الأحد: ”يسر مانشستر يونايتد أن يعلن توصل النادي إلى اتفاق مع أياكس بشأن انتقال المدافع الأرجنتيني الدولي ليساندرو مارتينيز، يتبقى الكشف الطبي لاستكمال عقود المدافع الأرجنتيني الدولي ليساندرو مارتينيز واستخراج تصريح العمل في إنجلترا ”.
 
وقال أياكس إن رسوم الانتقال ستبلغ 57.37 مليون يورو (57.9 مليون دولار) مع احتمال إضافة 10 ملايين يورو أخرى للنادي الهولندي في شكل إضافات مشروطة.
 
لعب مارتينيز البالغ من العمر 24 عاما سبع مباريات مع منتخب الأرجنتين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout