نادال يستعد لما بعد التنس: إليكم ما يخطط له الماتادور

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تُشير كل المعطيات إلى أن نجم التنس العالمي رافاييل نادال لن يكون قادراً على تمديد مسيرته في مستوى عال لسنوات أخرى، بسبب الإصابات التي لاحقته في الأشهر الأخيرة ودفعته إلى الانسحاب من بطولة ويمبلدون قبل أسبوعين، رغم أنه تأهل إلى نصف النهائي.

وركن الماتادور الإسباني إلى الراحة حتى يستعيد قدراته البدنية قريباً، حيث ينوي المشاركة في بطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة في الأسابيع القادمة، وقبل ذلك سيخوض بعض الدورات التي ستعده لرابع بطولات "غراند سلام" لهذا الموسم.

وكشف موقع "10 سبورت" الفرنسي، الأحد، عن أن النجم الإسباني بدأ يفكر فعلياً في مرحلة ما بعد نهاية تجربته في عالم التنس، حيث ينوي دخول عالم السينما والمشاركة في بعض الأفلام، وهو اختيار مفاجئ بالنسبة إلى نجم في حجم نادال، توج في 22 مناسبة ببطولات "غراند سلام".

وأكد الموقع أن كارلوس مويا، مدرب النجم الإسباني، تواصل مع بعض المخرجين وأكد أن نادال يحلم بأن يخوض تجربة التمثيل في المستقبل، وهو ما يثبت أن الماتادور يرغب في السير على خطى بعض النجوم ويقتحم عالم السينما قريباً.