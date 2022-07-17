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بالصور - كأس آسيا بكرة السلة: لبنان ينهي الدور الأول بسحقه الهند.. وهذا هو الفريق الذي سيواجهه في ربع النهائي

17
JULY
2022
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أنهى منتخب لبنان للرجال بكرة السلة مبارياته في الدور الأول بالعلامة الكاملة بتأكيد صدارته للمجموعة الرابعة في كأس آسيا التي تستضيفها أندونيسيا حتى الأحد المقبل ليواجه في الدور ربع النهائي الأربعاء الفائز من مباراة الصين واندونيسيا التي ستقام الأثنين ضمن مباراة العبور الى الدور ربع النهائي.
وواصل منتخب لبنان عروضه القوية التي بدأها باحرازه لقب بطولة العرب منذ اشهر عدة وفي تصفيات كأس العالم وتزعّم المجموعة الثالثة من التصفيات واستكملها في كأس آسيا بتحقيقه فوزه الثالث على التوالي من 3 مباريات بفوزه على الهند(104-63) اذ وبعدما هزم الفيلبين(95-80) في مباراته الأولى أسقط نيوزيلندا (86-72) وانفرد بصدارة المجموعة الرابعة محققاً العلامة الكاملة(6 نقاط من 6) ولترتاح "محركاته" الاثنين والثلاثاء بانتظار مواجهة الصين أو أندونيسيا في الدور ربع النهائي كما ذكرنا وعينه على التأهل الى الدور نصف النهائي والذهاب بعيداً في البطولة القارية التى وصل فيها الى المباراة النهائية 3 مرات اعوام 2001 و2005 و2008.
وكما كان متوقعاً، جاء فوز لبنان على الهند صباح الاحد كبيراً بحيث أتت المباراة أشبه بتمرينة للاعبي منتخب الأرز امام منتخب ضعيف لا حول له ولا قوة و لم ينجح في مجاراه خصمه اللبناني بحيث أشرك مدرب المنتخب اللبناني جاد الحاج عشرة لاعبين في المباراة وارتأى اراحة قائد المنتخب وائل عرقجي.

ومنذ بداية اللقاء، بسط منتخب لبنان سيطرته على أجواء الربع الأول وانهاه لمصلحته (26-14).وفي الربع الثاني وسّع منتخب الأرز الفارق مع تفوّق واضح للاعبيه وسط تضعضع لافت في صفوف المنتخب الهندي المصنف 82 عالمياً و 14 آسيوياً فسجّل منتخب لبنان 31 نقطة ومنتخب الهند 9 نقاط في هذا الربع ولينتهي الربع الثاني بتقدّم لبنان(57-23).وفي الربع الثالث لجأ منتخب لبنان الى تهدئة وتيرة اللعب وعمد الحاج الى اشراك جميع اللاعبين باستثناء عرقجي ولينتهي الربع الثالث لبنانياً(84-40) .وفي الربع الرابع ووسط ضمان لبنان الفوز المريح حاول المنتخب الهندي تقليص الفارق في ظل "تمرينة" لبنانية انتهت لمصلحة منتخب الأرز(104-63).
وينتظر لبنان معرفة هوية خصمه الذي سيواجهه الأربعاء بين الصين أو اندونيسيا مع الاشارة الى ان فوز اندونيسيا على الصين يؤهلها الى نهائيات كأس العالم ليتأهل منتخبان اثنان وليس ثلاثة من مجموعة لبنان ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم التي تضم لبنان ونيوزيلندا والفيليبين والهند والأردن والسعودية مما يعني ان مصلحة منتخب الأرز ومنتخب الأردن ومنتخب نيوزيلندا تقضي بفوز الصين لاقصاء اندونيسيا من التأهل الى كأس العالم ومنعها من التأهل الى الدور ربع النهائي في كأس آسيا وهو شرط مشاركتها في الاستحقاق الدولي الكبير التي ستستضيفه مع اليابان والفيليبين(تأهلا حكماً الى نهائيات كأس العالم) بين 25 آب و10 ايلول من العام المقبل.
مثّل لبنان:يوسف خياط(15 نقطة)،جوناثان ارليدج(14)،كريم عز الدين(13)،علي منصور(12)، جيرار حديديان(12)،كريم زينون(10)،ايلي شمعون(9)،هايك كيوكجيان(9)،علي مزهر(8)،سيرجيو درويش(2).

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