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النادي اللبناني للسيارات والسياحة أعلن مشاركة 21 سيارة في رالي جزين

16
JULY
2022
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ستشارك 21 سيارة في رالي جزين العاشر الذي سينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة الأحد في قضاء جزين برعاية "أو. أم. تي" وهو الجولة الثانية من بطولة لبنان للراليات لعام  2022 بعد رالي الربيع. وتضم القائمة الى جانب السائقين والملاحين اللبنانيين ، سائقين اثنين من سلطنة عمان وملاحين اثنين من الأردن وملاح واحد من نيوزيلندا مع الاشارة الى وجود ملاّحة واحدة وهي دولين شلينك في دلالة واضحة أن رالي لبنان الدولي ،الذي سيقام في بداية ايلول المقبل وهو احدى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات ، سيشهد مشاركة محلية وخارجية كثيفة.
 
تبلغ المسافة الاجمالية للرالي 215.22 كلم منها سبع مراحل خاصة للسرعة يبلغ طولها 85.83 كلم.
 
وستنطلق اولى السيارات من ساحة جزين عند الساعة السابعة من صباح الاحد لخوض المراحل السبع على ان تدخل السيارة الأولى ناهية الرالي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ليقام حفل تتويج الفائزين .
وفي ما يلي اسماء السائقين وملاحيهم مع أرقام سياراتهم بعد اجراء الفحص التقني والتدقيق الاداري:
1-روجيه فغالي وملاحه فؤاد فغالي على فولسفاكن بولو
2-عبدالله الرواحي(سلطنة عمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على سكودا فابيا
3-أليكس فغالي وملاحه جوزيف مطر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
4-رودريك الراعي وملاحه جورج شهوان على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
5-تامر غندور وملاحه سليم جليلاتي على سكودا فابيا
6- حمد الوهيبي(سلطنة عمان) وملاحه طوني سيركومب(نيوزيلندا)على سكودا فابيا
7-باسل ابو حمدان وملاحه فراس الياس على سكودا فابيا
8- شادي فقيه وملاحه سامر صفير على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
9-ربيع ايوب وملاحه جورج ناضر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
10-أحمد خالد وملاحه موسى جهيريان(الأردن) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
11-الياس الدهني وملاحه أمين عقل على سيتروين دي اس 3
14-جوزيف هندي وملاحه فيكين كنلدجيان على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
15-كارل رزق وملاحه كريم ابو الياس على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8
16-رأفت المهتار  وملاحه عمر مزكور على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
17-ديفيد مزهر وملاحه شادي نصر على ستروين دي اس 3
18-محمد تاج الدين وملاحه رودي عيد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
19-جوزيف سالم وملاحه روني مارون على بيجو على بيجو 208
20-ألبير حايك وملاحه لؤي صقر على رينو كليو أر أس
21-وليد شلينك وملاحه أندريه عشقوتي على رينو كليو أر أس
22-جان باسيل وملاحه روني ابو الياس على رينو كليو أر أس
23-شربل شبلي وملاحته دولين شلينك على سوزوكي سويفت
 
  
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