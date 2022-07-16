كرة الطاولة: بطولة لبنان لفرق السيّدات للدرجة الأولى

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إنطلقت بطولة لبنان لفرق السيّدات في كرة الطاولة على طاولات نادي المون لاسال - عين سعاده بمشاركة 10 أندية توزَّعوا على مجموعتَين:

* المجموعة الأولى: فازت سيّدات الأنترانيك بيروت على الأهلي الخيام 3/0 وعلى شاريتيه دار النور 3/0 وعلى بلاط مرجعيون 3/0 وعلى اللّواء صيدا 3/0 فيما فازت سيّدات الأهلي الخيام على بلاط مرجعيون 3/0 وعلى اللّواء صيدا 3/0. وفازت لاعبات شاريتيه دار النور على لاعبات بلاط مرجعيون 3/0 وعلى اللّواء صيدا 3/0. وبذلك تصدّرت لاعبات الأنترانيك بيروت المجموعة الأولى فيما يتعيَّن على لاعبات الأهلي الخيام وشاريتيه دار النور خوض مباراة فاصلة لتحديد المركز الثاني في المجموعة.

* المجموعة الثانية: فازت لاعبات الأهلي صيدا على لاعبات هومنتمن بيروت 3/1, وعلى لاعبات الرياضي بيروت 3/1 وعلى عمشيت 3/0. وتصدّرت المجموعة الثانية. فيما فازت سيّدات الهومنتمن بيروت على الرياضي بعبدا 3/0 وعلى عمشيت 3/0. وفازت لاعبات الرياضي بعبدا على الرياضي بيروت 3/1, وعلى عمشيت 3/0. ولم يحسم المركز الثاني في المجموعة الثانية.

أشرف على المباريات رئيس اللّجنة الفنّية فادي قسيس والحكم العام د.كميل مرعب.