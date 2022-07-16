living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كرة الطاولة: بطولة لبنان لفرق السيّدات للدرجة الأولى

16
JULY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إنطلقت بطولة لبنان لفرق السيّدات في كرة الطاولة على طاولات نادي المون لاسال - عين سعاده بمشاركة 10 أندية توزَّعوا على مجموعتَين:
 
* المجموعة الأولى: فازت سيّدات الأنترانيك بيروت على الأهلي الخيام 3/0 وعلى شاريتيه دار النور 3/0 وعلى بلاط مرجعيون 3/0 وعلى اللّواء صيدا 3/0 فيما فازت سيّدات الأهلي الخيام على بلاط مرجعيون 3/0 وعلى اللّواء صيدا 3/0. وفازت لاعبات شاريتيه دار النور على لاعبات بلاط مرجعيون 3/0 وعلى اللّواء صيدا 3/0. وبذلك تصدّرت لاعبات الأنترانيك بيروت المجموعة الأولى فيما يتعيَّن على لاعبات الأهلي الخيام وشاريتيه دار النور خوض مباراة فاصلة لتحديد المركز الثاني في المجموعة.
 
* المجموعة الثانية: فازت لاعبات الأهلي صيدا على لاعبات هومنتمن بيروت 3/1, وعلى لاعبات الرياضي بيروت 3/1 وعلى عمشيت 3/0. وتصدّرت المجموعة الثانية. فيما فازت سيّدات الهومنتمن بيروت على الرياضي بعبدا 3/0 وعلى عمشيت 3/0. وفازت لاعبات الرياضي بعبدا على الرياضي بيروت 3/1, وعلى عمشيت 3/0. ولم يحسم المركز الثاني في المجموعة الثانية.
 
أشرف على المباريات رئيس اللّجنة الفنّية فادي قسيس والحكم العام د.كميل مرعب.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout