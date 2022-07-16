منتخب لبنان للناشئين بالكرة الطائرة الى الأردن ثم السعودية

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غادرت صباح السبت بعثة الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة للناشئين الى عمّان(الأردن) بدعوة من الإتحاد الأردني للمشاركة بمعسكر تدريبي يضم اربعة منتخبات لتنتقل بعدها الوفود الأربعاء 20 الجاري الى السعودية للمشاركة ببطولة غرب آسيا الاولى التي ينظمها الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بين 22 و 31 تمّوز الجاري لتعود البعثة الى لبنان في 1 آب المقبل.تشارك في الاستحقاق العربي عشرة منتخبات قسمت الى مجموعتين الأولى و تضم كل من لبنان والإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين والعراق و الثانية و تضم قطر وسوريا والكويت و فلسطين والسعودية.

وتضم البعثة : ايلي موسى (رئيساً) ، عصام ابوجوده (إدارياً)، جوني اللقيس (مدرّباً) ، جان ابو جوده (مساعداً للمدرب) ،بسّام الجميّل (حكماً دولياً)، واللاعبين جوزيف شاهين ، ايلي منصور ، وليد عوض ، مازن عتر ، جورج سعد ، جواد عون ، رالف شهاب ، عمر ابي كرم ،انطوني جحي ، جهاد عتر ، هادي الشبيب ، عبد الرحمن قرحاني ، جورج نعمه وايلي خوري .

نبذة عن المنتخب

المنتخب الوطني اللبناني للناشئين شارك في العصر الحديث للكرة الطائرة اللبنانية بأربع بطولات عربية اقيمت في مصر و سوريا و لبنان والأردن و كانت نتائجه متوسطة و مقبولة نظراً لقصر مدة التحضير و لعدم اقامة المعسكرات الخارجية.

أنشىء المنتخب الوطني اللبناني الحالي حديثاً بعد توقّف قسري لمدّة ثلاث سنوات، فالتدريبات و التحضيرات انطلقت في الخامس من أيار الفائت وبعد ثلاثة اسابيع من الإختبارات لعدد كبير من اللاعبين الناشئين تمّ اختيار عناصر المنتخب.ومنذ بداية شهر حزيران الفائت أجرى المنتخب ست حصص تدريبية اسبوعياً مع بعض المباريات التجريبية اضافة الى مشاركته في معسكر خارجي في الأردن باستضافة مشكورة من الإتحاد الأردني للعبة.

يضم المنتخب عناصر شابة يأمل منها في المستقبل القريب ان تكون نواة المنتخب الوطني اللبناني للرجال خاصة ان الإتحاد حصل على دعم للمنتخبات الوطنية اللبنانية من الإتحاد الدولي مشكوراً بتخصيصه مدرّباً متفرغاً لتنفيذ البرنامج المخصّص لهذا الموضوع مع الإشارة الى الدعم الذي تلقاه هذا المنتخب من كل من رئيس إتحادي غرب آسيا وقطر علي غانم الكواري ورئيس الإتحاد السعودي الدكتور خالد الزغيبي ورئيس الإتحادين العربي والكويتي الدكتور عبد الهادي الشبيب.