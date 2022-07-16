living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منتخب لبنان للناشئين بالكرة الطائرة الى الأردن ثم السعودية

16
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
غادرت صباح السبت  بعثة الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة للناشئين الى عمّان(الأردن)  بدعوة من الإتحاد الأردني للمشاركة بمعسكر تدريبي يضم اربعة منتخبات  لتنتقل بعدها الوفود الأربعاء 20 الجاري  الى السعودية للمشاركة ببطولة غرب آسيا الاولى التي ينظمها  الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بين 22 و 31 تمّوز الجاري لتعود البعثة الى لبنان في 1 آب المقبل.تشارك في الاستحقاق العربي عشرة منتخبات قسمت الى مجموعتين الأولى و تضم كل من لبنان والإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين والعراق و الثانية و تضم قطر وسوريا والكويت و فلسطين والسعودية.
 
وتضم البعثة : ايلي موسى (رئيساً)  ، عصام ابوجوده  (إدارياً)، جوني اللقيس (مدرّباً) ، جان ابو جوده (مساعداً للمدرب) ،بسّام الجميّل (حكماً دولياً)، واللاعبين جوزيف شاهين ، ايلي منصور ، وليد عوض ، مازن عتر ، جورج سعد ، جواد عون ، رالف شهاب ، عمر ابي كرم ،انطوني جحي ، جهاد عتر ، هادي الشبيب ، عبد الرحمن قرحاني ، جورج نعمه وايلي خوري . 
 
نبذة عن المنتخب 
المنتخب الوطني اللبناني للناشئين شارك في العصر الحديث للكرة الطائرة اللبنانية بأربع  بطولات عربية اقيمت في مصر و سوريا و لبنان والأردن و كانت نتائجه متوسطة و مقبولة نظراً لقصر مدة التحضير و لعدم اقامة المعسكرات الخارجية.
 
أنشىء المنتخب الوطني اللبناني الحالي حديثاً بعد توقّف قسري لمدّة ثلاث سنوات، فالتدريبات و التحضيرات انطلقت في الخامس من أيار الفائت وبعد ثلاثة اسابيع من الإختبارات لعدد كبير من اللاعبين الناشئين تمّ اختيار عناصر المنتخب.ومنذ  بداية شهر حزيران الفائت أجرى  المنتخب ست حصص  تدريبية اسبوعياً مع بعض المباريات التجريبية  اضافة الى مشاركته في معسكر خارجي في الأردن  باستضافة  مشكورة من  الإتحاد الأردني للعبة.
 
يضم المنتخب عناصر شابة يأمل منها في المستقبل القريب ان تكون نواة المنتخب الوطني اللبناني للرجال خاصة ان الإتحاد حصل على دعم للمنتخبات الوطنية اللبنانية من الإتحاد الدولي مشكوراً بتخصيصه مدرّباً متفرغاً لتنفيذ البرنامج المخصّص لهذا الموضوع مع الإشارة الى  الدعم الذي تلقاه هذا المنتخب من كل من رئيس إتحادي غرب آسيا وقطر علي غانم الكواري ورئيس الإتحاد السعودي الدكتور خالد الزغيبي ورئيس الإتحادين العربي والكويتي الدكتور عبد الهادي الشبيب. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout