ما صحة خبر انتقال ليفاندوفسكي الى برشلونة الإسباني؟

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وافق نادي بايرن ميونيخ الألماني على إنتقال مهاجمه وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة الإسباني، بعد توصل الطرفين لاتفاق على القيمة المالية للصفقة.

وكشف الصحافي الرياضي فابريزيو رومانو على حسابه عبر تويتر، أن ليفاندوفسكي قد أصبح لاعباً لبرشلونة، حيث أبلغ النادي البافاري نظيره الكتالوني أنهم وافقوا على الاقتراح النهائي.

وأشار الصحافي الإيطالي أن ليفاندوفسكي قد يلعب مع برشلونة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وزعمت العديد من التقارير الواردة من إسبانيا، أن الصفقة قد تصل إلى ما يقارب من 45 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كمتغيرات.