بالصور- لبنان يتأهل مباشرة الى الدور ربع النهائي في كأس آسيا للرجال بكرة السلة بعد اسقاطه نيوزيلندا

A + A -

حسم منتخب لبنان للرجال بكرة السلة تصدره للمجموعة الرابعة وبالتالي ضمانه التأهل مباشرة الى الدور ربع النهائي لكأس آسيا التي تستضيفها أندونيسيا حتى 24 تموز الجاري بفوزه الكبير على نظيره النيوزيلندي وبنتيجة

( 86-72) في المباراة المشهودة التي جرت بعد ظهر الجمعة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم ايضاً الفيليبين والهند.

وسيلتقي منتخب الأرز نظيره الهندي المتواضع عند الساعة السابعة من صباح الأحد 17 الجاري بتوقيت بيروت في ختام مبارياته بالدور الأول ويبدو فوزه مرجحاً بنسبة كبيرة جداً.

ونجح منتخب الأرز(المصنف 54 عالمياً و9 آسيويا) في حسم مواجهته مع المنتخب النيوزيلندي(المصنف 27 عالمياً و3 قاريا) في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني ضمن المجموعة الرابعة ليتصدر لبنان ترتيب المجموعة ب4 نقاط(فوزان من مباراتين ومن دون خسارة ) تليه نيوزيلندا والفيليبين (3 نقاط) فالهند(نقطتان).

وكان منتخب لبنان يعرف كنظيره النيوزيلندي ان مباراتهما هامة جداً لأن الفائز فيها سيعبر الى الدور ربع النهائي من دون خوض مباراة تمهيدية للتأهل الى هذا الدور.

واستحق منتخب الفوز على نظيره النيوزلندي وبفارق 14 نقطة في لقاء ابدع فيها لاعبو المنتخب اللبناني ونجحوا في الثأر لخساراتهم امام المنتخب النيوزيلندي سابقاً ان كان في نهائيات كأس العالم في تركيا عام 2010 ام في التصفيات السابقة لكأس العالم فاستحقوا الفوز بعد أداء بطولي ورجولي بقيادة المدرب جاد الحاج وألحقوا بنيوزيلندا خسارتها الأولى في البطولة لينفرد منتخب الأرز بصدارة المجموعة ضامناً العبور الى الدور ربع النهائي بعد أداء كبير .

وعلى الرغم من انتهاء الربع الاول بتقدّم نيوزيلندا (22-17) نجح منتخب الأرز في استعادة توازنه في الربع الثاني وقلّص الفارق وليتقدّم(39-36) مع انتهاء الربع الثاني بعد تألق كبير من لاعبيه وخاصة وائل عرقجي(25 نقطة) وهايك كيوكجيان(19 نقطة) .وحاول المنتخب النيوزيلندي العودة في الربع الثالث لكن اللاعبين اللبنانيين واصلوا خوضهم اللقاء بوتيرة هادئة ولينهوا الربع الثالث لمصلحتهم (58-53).وفي الربع الرابع فعلت التبدلات في صفوف المنتخب اللبناني فعلتها فصال لاعبو لبنان وجالوا ووسّعوا الفارق ولينتهي اللقاء بفوز لبنان على نيوزيلندا (86-72).

وسبق للبنان ان فاز على الفيليبين(95-80) في مباراته الأولى.

مثّل لبنان: وائل عرقجي(25 نقطة)، هايك كيوكجيان(19)جوناثان ارلدج(18) ،سيرجيو درويش(12)،يوسف خياط(7)،ايلي شمعون(5)،جيرار حديديان،كريم عز الدين وعلي منصوروعلي مزهر.