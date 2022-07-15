كأس العالم يزف خبرا سعيدا لمحبّي ريال مدريد وبرشلونة

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رسميًا، أعلن الفيفا الملاعب الاسبانية المرشحة لإستضافة مباريات كأس العالم 2030 المُقام في إسبانيا بالتعاون مع البرتغال.

السانتياغو برنابيو و الكامب نو من ضمن الملاعب المرشحة.

الجدير ذكره أن نادي ريال مدريد، اعتلى منصات التتويج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

هذا بعد الفوز على ليفربول بهدف نظيف من توقيع اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59 من زمن اللقاء.

ريال مدريد حصد رسميًا بطولة الدوري الاسباني بعد الفوز في اللقاء الماضي أمام إسبانيول بعد الفوز برباعية نظيفة كما توج أيضا بدلا السوبر الاسباني على حساب برشلونة.