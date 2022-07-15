اتحاد التايكواندو اعلن استضافة بطولة آسيا عام 2023 وتنظيم كأس السفير وكرّم بعثته الى كوريا الجنوبية

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أعلن الاتحاد اللبناني للتايكواندو عن استضافة بطولة آسيا العام المقبل وعن كأس السفير الكوري الجنوبي السنوية التقليدية التي ستفتتح السبت 16 تموز الجاري وكرّم البعثة التي شاركت في بطولة آسيا وفي دورة كوريا الجنوبية المفتوحة والتي حصدت خلالهما ميداليتين برونزيتين بواسطة ليتيسيا عون وورد سلمان.

وجاء الاعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي حاشد عُقد في القاعة الكبرى التابعة للنادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكسليك.تقدّم الحضور السفير الكوري الجنوبي ايل بارك وعقيلته ورئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة وعقيلته واعضاء الاتحاد وعائلة اللعبة من رؤساء واعضاء اندية ومدربين واهالي اللاعبين واللاعبات المكرمين ورجال الصحافة والاعلام.

بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة عرّيفة الحفل دانيللا كللّو رحبّت فيها بالحضور وتحدثت عن الهدف من عقد المؤتمر الصحافي منوّهة بدور الاتحاد اللبناني للتايكواندو برئاسة الدكتور ظريفة في تطوير اللعبة والعلاقة الوطيدة مع عائلة اللعب.

الدكتور ظريفة

الكلمة الثانية لظريفة جاء فيها "اهلا وسهلا بالحضور وأود ان أحيي الصحافة الرياضية والتي لديها رسالة هامة لاكمال المسيرة الرياضية في لبنان على الرغم من الظروف الصعبة الذي يمر بها وطننا.ارتأينا عقد المؤتمر الصحافي للاعلان عن استضافة بطولة آسيا في حزيران من العام المقبل بعدما فاز ملفنا ونيله الأفضلية .بعثة التايكواندو التي شاركت في بطولة آسيا وفي دورة كوريا الجنوبية المفتوحة حصدت ميداليتين بواسطة اللاعبتين ورد سلمان وليتيسيا عون وهو انجاز.كما حاز الحكم الدولي الماستر ايلي شرّو على لقب افضل حكم .رياضيو التايكواندو يعطون المثل الكبير للشباب وسنعمل على تحقيق أهدافنا ونحن نسير على خطى ومبادئ المؤسسة العسكرية .الاتحاد اللبناني للتايكواندو يحقق انجازات كبيرة منذ سنوات عدة.وفي عهد اللجنة الادارية الحالية تم احراز الميداليات الملوّنة .رياضيونا يبرزون واداريونا وحكامنا كذلك.ولبنان يعزّز حضوره على الخارطة الرياضية للتايكواندو في العالم واود ان اشكر زملائي اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد وكافة العاملين في اللعبة ورجال الصحافة والاعلام على جهودهم .واود التنويه بلجنة المنتخبات المنتخبات برئاسة الغراند ماستر رالف حرب على عملها التطوعي من دون مقابل .كما ان اللاعبين طارق موصللي وراي الراعي تـأهلا الى "غران بري روما" لأول مرة في تاريخ اللعبة في لبنان.رياضة التايكوندو احد وجوه لبنان الحضاري . كأس السفير الكوري الجنوبي السنوية التقليدية ستفتتح رسمياً عند الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت 16 تموز الجاري في مجمّع نهاد نوفل (ذوق مكايل) واتمنى حضور عائلة اللعبة والاهالي ورجال الصحافة والاعلام.هدفنا المشاركة في اولمبياد باريس -2024 واحراز ميدالية طال انتظارها للبنان منذ عام 1980.اود التنويه بالعلاقة الممتازة مع السفارة الكورية ومع السفير بارك".

السفير بارك

بدوره ،تحدث السفير الكوري الجنوبي ايل بارك وقال"مسرور جداً لوجودي بينكم بدعوة من الاتحاد اللبناني للتايكواندو برئاسة الدكتور حبيب ظريفة.وأود ان اشير الى 3 أمور.الأول الشعبية الكبيرة لرياضة التايكواندو في لبنان التي تنمو كثيراً في الآونة الاخيرة.والثاني المستوى الرفيع للاعبين واللاعبات اللبنانيين والثالث سروري لاستضافة لبنان لبطولة آسيا العام المقبل.ندعم الاتحاد اللبناني الذي يبذل الجهود الجبارة لتطوير اللعبة والترويج لها والكتيبة الكورية الجنوبية العاملة ضمن قوات الامم المتحدة في الجنوب اللبناني تشارك في العديد من نشاطات الاتحاد".

ثم عرض الحكم الأولمبي دانيال خوراسانجيان الملف اللبناني لاستضافة بطولة آسيا في مجمّع نهاد نوفل وهو ملف متكامل ومحترف ومميز والذي نجح في نيل ثقة المعنيين خلال تقديم التراشيح.كما تحدث عن تفاصيل الحدث القاري الكبيرمن كافة النواحي وهو ما اثار اعجاب الحاضرين .

وفي الختام ،جرى تكريم رئيس البعثة الى كوريا الجنوبية رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف حرب، والحكم الدولي الماستر ايلي شرّو الذي اختير افضل حكم في الاستحقاق الآسيوي بكوريا الجنوبية،الحكم الأولمبي دانيال خوراسانجيان والغراند ماستر ايلي ايليا واللاعبين واللاعبات طارق موصللي وشربل كيريللوس ومارك خليفة ورالف حنينه ومارك زينون واللاعبات مارييللا بو حبيب وليتيسيا عون وورد سلمان.