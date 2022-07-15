living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتحاد التايكواندو اعلن استضافة بطولة آسيا عام 2023 وتنظيم كأس السفير وكرّم بعثته الى كوريا الجنوبية

15
JULY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الاتحاد اللبناني للتايكواندو عن استضافة بطولة آسيا العام المقبل وعن كأس السفير الكوري الجنوبي السنوية التقليدية التي ستفتتح السبت 16 تموز الجاري وكرّم البعثة التي شاركت في بطولة آسيا وفي دورة كوريا الجنوبية المفتوحة والتي حصدت خلالهما ميداليتين برونزيتين بواسطة ليتيسيا عون وورد سلمان.
 
وجاء الاعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي حاشد عُقد في القاعة الكبرى التابعة للنادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكسليك.تقدّم الحضور السفير الكوري الجنوبي ايل بارك وعقيلته ورئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة وعقيلته واعضاء الاتحاد وعائلة اللعبة من رؤساء واعضاء اندية ومدربين واهالي اللاعبين واللاعبات المكرمين ورجال الصحافة والاعلام.
 
بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة عرّيفة الحفل دانيللا كللّو  رحبّت فيها بالحضور وتحدثت عن الهدف من عقد المؤتمر الصحافي منوّهة بدور الاتحاد اللبناني للتايكواندو برئاسة الدكتور ظريفة في تطوير اللعبة والعلاقة الوطيدة مع عائلة اللعب.
 
الدكتور ظريفة
 
الكلمة الثانية لظريفة جاء فيها "اهلا وسهلا بالحضور وأود ان أحيي الصحافة الرياضية والتي لديها رسالة هامة لاكمال المسيرة الرياضية في لبنان على الرغم من الظروف الصعبة الذي يمر بها وطننا.ارتأينا عقد المؤتمر الصحافي للاعلان عن استضافة بطولة آسيا في حزيران من العام المقبل بعدما فاز ملفنا ونيله الأفضلية .بعثة التايكواندو التي شاركت في بطولة آسيا وفي دورة كوريا الجنوبية المفتوحة حصدت ميداليتين بواسطة اللاعبتين ورد سلمان وليتيسيا عون وهو انجاز.كما حاز الحكم الدولي الماستر ايلي شرّو على لقب افضل حكم .رياضيو التايكواندو يعطون المثل الكبير للشباب وسنعمل على تحقيق أهدافنا ونحن نسير على خطى ومبادئ المؤسسة العسكرية .الاتحاد اللبناني للتايكواندو يحقق انجازات كبيرة منذ سنوات عدة.وفي عهد اللجنة الادارية الحالية  تم احراز الميداليات الملوّنة .رياضيونا يبرزون واداريونا وحكامنا كذلك.ولبنان يعزّز حضوره على الخارطة الرياضية للتايكواندو في العالم واود ان اشكر زملائي اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد وكافة العاملين في اللعبة ورجال الصحافة والاعلام على جهودهم .واود التنويه بلجنة المنتخبات المنتخبات برئاسة الغراند ماستر رالف حرب على عملها التطوعي من دون مقابل .كما ان اللاعبين طارق موصللي وراي الراعي تـأهلا الى "غران بري روما" لأول مرة في تاريخ اللعبة في لبنان.رياضة التايكوندو احد وجوه لبنان الحضاري . كأس السفير الكوري الجنوبي السنوية التقليدية ستفتتح رسمياً عند الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت 16 تموز الجاري في مجمّع نهاد نوفل (ذوق مكايل) واتمنى حضور عائلة اللعبة والاهالي ورجال الصحافة والاعلام.هدفنا المشاركة في اولمبياد باريس -2024 واحراز ميدالية طال انتظارها للبنان منذ عام 1980.اود التنويه بالعلاقة الممتازة مع السفارة الكورية  ومع السفير بارك".
 
السفير بارك
بدوره ،تحدث السفير الكوري الجنوبي ايل بارك وقال"مسرور جداً لوجودي بينكم بدعوة من الاتحاد اللبناني للتايكواندو برئاسة الدكتور حبيب ظريفة.وأود ان اشير الى  3 أمور.الأول الشعبية الكبيرة لرياضة التايكواندو في لبنان التي تنمو كثيراً في الآونة الاخيرة.والثاني المستوى الرفيع للاعبين واللاعبات اللبنانيين والثالث سروري لاستضافة لبنان لبطولة آسيا العام المقبل.ندعم الاتحاد اللبناني الذي يبذل الجهود الجبارة لتطوير اللعبة والترويج لها والكتيبة الكورية الجنوبية العاملة ضمن قوات الامم المتحدة في الجنوب اللبناني تشارك في العديد من نشاطات الاتحاد".
 
ثم عرض الحكم الأولمبي دانيال خوراسانجيان  الملف اللبناني لاستضافة بطولة آسيا في مجمّع نهاد نوفل وهو ملف متكامل ومحترف ومميز والذي نجح في نيل ثقة المعنيين خلال تقديم التراشيح.كما تحدث عن تفاصيل الحدث القاري الكبيرمن كافة النواحي وهو ما اثار اعجاب الحاضرين .  
 
وفي الختام ،جرى تكريم رئيس البعثة الى كوريا الجنوبية رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف حرب، والحكم الدولي الماستر ايلي شرّو الذي  اختير افضل حكم في الاستحقاق الآسيوي بكوريا الجنوبية،الحكم الأولمبي دانيال خوراسانجيان والغراند  ماستر ايلي ايليا واللاعبين واللاعبات طارق موصللي وشربل كيريللوس ومارك خليفة ورالف حنينه ومارك زينون واللاعبات مارييللا بو حبيب وليتيسيا عون  وورد سلمان.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout