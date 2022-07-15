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كرة الطاولة: بطولة لبنان لفرق الرجال (درجة أولى)

15
JULY
2022
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في اليوم الثاني من بطولة لبنان لفرق الرجال (درجة أولى) بكرة الطاولة  التي تُقام على طاولات نادي المون لاسال - عين سعاده سجّلت النتائج التالية:
 
* المجموعة الأولى: فاز الأنترانيك بيروت على الرياضي بيروت 3/0 وعلى الفادي الأقدس 3/0. وفاز الجيش على الفادي الأقدس 3/1 وعلى هومنتمن جونية 3/1. وفاز هومنتمن جونية على اللّواء صيدا 3/2 واللّواء صيدا على الرياضي بيروت 3/0 لتنحصر صدارة المجموعة بين الأنترانيك بيروت والجيش .
 
* المجموعة الثانية: فاز الرياضي غزير على الأهلي صيدا 3/0 وعلى هومنتمن بيروت 3/0. والغدير جبشيت على الرياضي تول 3/0. وهومنتمن بيروت على المون لاسال 3/1 والغدير جبشيت على المون لاسال 3/0. والأهلي صيدا على الرياضي تول 3/1. وتصدّر الرياضي غزير المجموعة الثانية فيما سيتنافس الأهلي صيدا مع الغدير جبشيت على المركز الثاني.
 
أشرف على المباريات رئيس اللّجنة الفنّية فادي قسيس والحكم العام د.كميل مرعب.
 
قاد المباريات الحكمان الدوليان مصطفى الدقدوقي ووائل سيف الدين والحكام الإتحاديون إيلي سمعان, عبده أبو جوده, سينتيا غصن وعلي العرب .
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